Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів arrow
Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

17 квітня 2024 р. 17:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Text

17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Text

15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Text

14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

Text

13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

Text

12:46 Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

Text

12:26 Аудит Міноборони — нардеп пояснив, як впливає показник порушень на боєздатність армії

Text

11:51 У Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці

Text

08:00 Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Text

17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Text

15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Text

14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

Text

13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

Text

12:46 Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

Text

12:26 Аудит Міноборони — нардеп пояснив, як впливає показник порушень на боєздатність армії

Text

11:51 У Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці

Text

08:00 Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE

Протести в Грузії почалися, через новий законопроєкт, який заважає євроінтеграції країни. Є три компоненти для вирішення ситуації.

Про це заявив керівник аналітичного центру "Geocase" Віктор Кіпіані в ефірі Ранок.LIVE.

Причини протестів в Грузії

"Про подальші плани мені говорити складно, але протести набувають перманентного характеру. Законопроєкт, який знову внесений до грузинського парламенту через рік, — повторна спроба практично під іншою назвою, але по суті і за змістом — той самий законопроєкт. Він викликав різку реакцію у грузинському суспільстві", — заявив Кіпіані.

Керівник аналітичного центру "Geocase" додав, що на сьогоднішній день протести тривають уже третій день. Він визначив, що поки що важко передбачити, як буде вирішена ця ситуація, оскільки влада та протестувальники продовжують наполягати на своєму.

"Щодо змісту законопроєкту, то на перший погляд він здається цілком нешкідливим. В його основі лежить вимога про реєстрацію для будь-якої організації, яка отримує фінансування з-за кордону, якщо таке фінансування перевищує 20% загального бюджету", — підкреслив Кіпіані. 

Аналітик заявив, що організація має бути визначена як посередник іноземних інтересів у Грузії. У попередній версії законопроєкту згадувалися іноземні агенти, але хоча термін "агент" було виключено з нової версії, основна ідея залишилася незмінною. Створюється реєстр, який накладає певний стигмат організації.

Він додав, що цей законопроєкт є новою ініціативою, яка викликає сумніви щодо майбутнього євроінтеграції країни. До кінця року Грузія очікує на рішення ЄС про початок або відмову в переговорах. Цей законопроєкт може серйозно перешкодити ухваленню ЄС позитивного рішення.

Результат цього процесу, на думку Кіпіані, визначається трьома чинниками: суспільним настроєм, міжнародною позицією та відповідальним підходом державних службовців до своїх обов'язків.

Нагадаємо, що в парламенті Грузії сталася бійка через скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Раніше ми писали, що у Грузії затримали 14 людей за участь в акції проти закону про іноагентів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:55 Через Одеську митницю намагались провезти близько 4 мільйони гривень

17:55 У Міноборони триває анонімне опитування для виявлення корупції — хто може долучитися

17:53 Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО з участю Зеленського

Оновлено

17:53 У РНБО розповіли, що чекає громадян, які ухиляються від призову

17:51 На Буковину повернулася зима — гірський район у снігу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:49 Динамо обіграло Минай у скандальному перенесеному матчі

17:48 В Японії стався потужний землетрус

17:45 Більшість українців не боїться ядерної загрози — опитування

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

17:32 У США вважають, що Китай прагне розпалити залежність американців від наркотиків

17:55 Через Одеську митницю намагались провезти близько 4 мільйони гривень

17:55 У Міноборони триває анонімне опитування для виявлення корупції — хто може долучитися

17:53 Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО з участю Зеленського

Оновлено

17:53 У РНБО розповіли, що чекає громадян, які ухиляються від призову

17:51 На Буковину повернулася зима — гірський район у снігу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:49 Динамо обіграло Минай у скандальному перенесеному матчі

17:48 В Японії стався потужний землетрус

17:45 Більшість українців не боїться ядерної загрози — опитування

17:32 У США вважають, що Китай прагне розпалити залежність американців від наркотиків

17:16 Пенсіонери у травні отримають надбавку до виплат — на скільки збільшаться пенсії

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у квітні

06:33 Новий наступ росіян — чи варто Києву і Харкову готуватися до штурму

05:08 Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали овочі у квітні

16 квітня 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів у квітні

06:21 Тіньовий ринок таксі, ухиляння від податків та загроза пасажирам — розслідування "Наша Справа"

05:42 Війна Ірану проти Ізраїлю — як цей конфлікт вплине на агресію Росії проти України

15 квітня 2024

22:51 Волонтер і дроновод — що відомо про Павла Петриченка, який загинув на Донбасі

06:33 Чи потрібна евакуація Харківщини — як Україні зупинити обстріли КАБами по регіону

05:36 Ціни на продукти у квітні — на скільки в Україні здорожчали м'ясо, ковбаса та сало

14 квітня 2024

05:35 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у квітні

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Text

17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Text

15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Text

14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

Text

13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

Text

12:46 Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

Text

12:26 Аудит Міноборони — нардеп пояснив, як впливає показник порушень на боєздатність армії

Text

11:51 У Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці

Text

08:00 Зеленський зробить запит на скликання Ради Україна — НАТО — ефір Новини.LIVE