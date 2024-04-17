Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Протести в Грузії почалися, через новий законопроєкт, який заважає євроінтеграції країни. Є три компоненти для вирішення ситуації.

Про це заявив керівник аналітичного центру "Geocase" Віктор Кіпіані в ефірі Ранок.LIVE.

Причини протестів в Грузії

"Про подальші плани мені говорити складно, але протести набувають перманентного характеру. Законопроєкт, який знову внесений до грузинського парламенту через рік, — повторна спроба практично під іншою назвою, але по суті і за змістом — той самий законопроєкт. Він викликав різку реакцію у грузинському суспільстві", — заявив Кіпіані.

Керівник аналітичного центру "Geocase" додав, що на сьогоднішній день протести тривають уже третій день. Він визначив, що поки що важко передбачити, як буде вирішена ця ситуація, оскільки влада та протестувальники продовжують наполягати на своєму.

"Щодо змісту законопроєкту, то на перший погляд він здається цілком нешкідливим. В його основі лежить вимога про реєстрацію для будь-якої організації, яка отримує фінансування з-за кордону, якщо таке фінансування перевищує 20% загального бюджету", — підкреслив Кіпіані.

Аналітик заявив, що організація має бути визначена як посередник іноземних інтересів у Грузії. У попередній версії законопроєкту згадувалися іноземні агенти, але хоча термін "агент" було виключено з нової версії, основна ідея залишилася незмінною. Створюється реєстр, який накладає певний стигмат організації.

Він додав, що цей законопроєкт є новою ініціативою, яка викликає сумніви щодо майбутнього євроінтеграції країни. До кінця року Грузія очікує на рішення ЄС про початок або відмову в переговорах. Цей законопроєкт може серйозно перешкодити ухваленню ЄС позитивного рішення.

Результат цього процесу, на думку Кіпіані, визначається трьома чинниками: суспільним настроєм, міжнародною позицією та відповідальним підходом державних службовців до своїх обов'язків.

Нагадаємо, що в парламенті Грузії сталася бійка через скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Раніше ми писали, що у Грузії затримали 14 людей за участь в акції проти закону про іноагентів.