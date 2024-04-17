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Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

17 апреля 2024 г. 17:30

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17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

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15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

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14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

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13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

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13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

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12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

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Протесты в Грузии начались из-за нового законопроекта, мешающего евроинтеграции страны. Есть три компонента для разрешения ситуации.

Об этом заявил руководитель аналитического центра "Geocase" Виктор Кипиани в эфире Ранок.LIVE.

Причины протестов в Грузии

"О дальнейших планах мне говорить сложно, но протесты приобретают перманентный характер. Законопроект, вновь внесенный в грузинский парламент через год, — повторная попытка практически под другим названием, но по сути и по содержанию — тот же законопроект. Он вызвал резкую реакцию в грузинском обществе", — заявил Кипиани.

Руководитель аналитического центра Geocase добавил, что на сегодняшний день протесты продолжаются уже третий день. Он определил, что пока сложно предсказать, как будет решена эта ситуация, поскольку власти и протестующие продолжают настаивать на своем.

"Что касается содержания законопроекта, то на первый взгляд он кажется совершенно безвредным. В его основе лежит требование о регистрации для любой организации, получающей финансирование из-за рубежа, если такое финансирование превышает 20% общего бюджета", — подчеркнул Кипиани.

Аналитик заявил, что организация должна быть определена в качестве посредника иностранных интересов в Грузии. В предыдущей версии законопроекта упоминались иностранные агенты, но хотя термин "агент" был исключен из новой версии, основная идея осталась неизменной. Создается реестр, налагаемый определенным стигматом организации.

Он добавил, что этот законопроект является новой инициативой, вызывающей сомнения в будущем евроинтеграции страны. До конца года Грузия ожидает решения ЕС о начале или отказе в переговорах. Этот законопроект может серьезно помешать принятию ЕС положительного решения.

Результат этого процесса, по мнению Кипиани, определяется тремя факторами: общественным настроением, международной позицией и ответственным подходом государственных служащих к своим обязанностям.

Напомним, что в парламенте Грузии произошла драка из-за скандального законопроекта об "иноагентах".

Ранее мы писали, что в Грузии задержали 14 человек за участие в акции против закона об иноагентах.

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18:12 Демобилизация военных во время войны — что об этом думают львовяне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:55 Через Одесскую таможню пытались провезти около 4 миллионов гривен

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