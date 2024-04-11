Кулеба розлютився через скорочення допомоги від ЄС — Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — дипломат Руслан Осипенко. Тема ефіру — гнів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби через скорочення допомоги Україні від ЄС.
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Ефір Вечір.LIVE з Русланом Осипенком
Дискусійні питання з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- удари по ТЕЦ;
- наслідки перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США;
- виведення американських військ з Європи;
- вибори у європейських країнах;
- заява Дмитра Кулеби стосовно відсутності допомоги.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав високопосадовців країн-союзників провести ніч у Харкові, щоб особисто переконатися в необхідності надання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot для захисту об'єктів критичної цивільної інфраструктури.
Також він додав, що Україна навіть розглядає варіант зокрема позичити ЗРК в інших держав.