Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечер.LIVE — дипломат Руслан Осипенко. Тема эфира — гнев министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы из-за сокращения помощи Украине от ЕС.

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Эфир Вечір.LIVE с Русланом Осипенко

Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:

удары по ТЭЦ;

последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США;

вывод американских войск из Европы;

выборы в европейских странах;

заявление Дмитрия Кулебы об отсутствии помощи.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал высокопоставленных должностных лиц стран-союзниц провести ночь в Харькове, чтобы лично убедиться в необходимости предоставления Украине зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты объектов критической гражданской инфраструктуры.

Также он добавил, что Украина даже рассматривает вариант, в частности, одолжить ЗРК у других государств.