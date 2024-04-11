Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечер.LIVE — дипломат Руслан Осипенко. Тема эфира — гнев министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы из-за сокращения помощи Украине от ЕС.
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Эфир Вечір.LIVE с Русланом Осипенко
Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:
- удары по ТЭЦ;
- последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США;
- вывод американских войск из Европы;
- выборы в европейских странах;
- заявление Дмитрия Кулебы об отсутствии помощи.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал высокопоставленных должностных лиц стран-союзниц провести ночь в Харькове, чтобы лично убедиться в необходимости предоставления Украине зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты объектов критической гражданской инфраструктуры.
Также он добавил, что Украина даже рассматривает вариант, в частности, одолжить ЗРК у других государств.