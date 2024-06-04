Куди спрямують підвищений тариф на світло — нардеп назвав ймовірний сценарій

З 1 червня 2024 року в Україні уряд підняв тариф на електроенергію для населення (4,8 грн за кВт/год), і зафіксував його до травня 2025 року. Такі причини можуть бути пов'язані зі зменшенням фінансування від іноземних країн.

Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" та член парламентського комітету з енергетики Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 червня.

Куди спрямують підвищений тариф на світло

На думку нардепа, найімовірніше, тариф буде скеровано на відбудову необхідних генерувальних потужностей України.

"Наші партнери дійсно допомагають невеликими грантами й кредитними коштами. Проте рано чи пізно вони припинять це робити, при всій любові до України. Тому зараз таке підвищення тарифів дозволить відбудувати та переобладнати пошкоджені електростанції", — сказав він, та додав, що гроші з тарифу йдуть на будівництво нових потужностей, аби віялові відключення не тривали в майбутньому до 10 годин.

Ситуація з електроенергією — останні новини

Нагадаємо, раніше цю інформацію підтвердили в Міністерстві енергетики України, заявивши, що кошти будуть використані для проведення найбільшої за всю історію України ремонтної кампанії в енергосфері.

Сергій Нагорняк наголосив на необхідності інформування громадян України про майбутні вимкнення світла, спрогнозувавши, що взимку світло вимикатимуть на 10 годин.

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