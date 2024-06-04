Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Куда направят повышенный тариф на свет – нардеп назвал вероятный сценарий arrow
Куда направят повышенный тариф на свет – нардеп назвал вероятный сценарий

Куда направят повышенный тариф на свет – нардеп назвал вероятный сценарий

4 июня 2024 г. 10:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

Text

10:08 Куда направят повышенный тариф на свет – нардеп назвал вероятный сценарий

Text

10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

Text

09:01 Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

Text

08:00 Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2024
Text

22:39 Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

Text

22:16 Табах отметил, что нужно Украине, чтобы выиграть войну

Text

22:14 Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

Text

20:48 Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

Text

17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

Text

10:08 Куда направят повышенный тариф на свет – нардеп назвал вероятный сценарий

Text

10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

Text

09:01 Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

Text

08:00 Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2024
Text

22:39 Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

Text

22:16 Табах отметил, что нужно Украине, чтобы выиграть войну

Text

22:14 Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

Text

20:48 Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

Text

17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

С 1 июня 2024 года в Украине правительство подняло тариф на электроэнергию для населения (4,8 грн за кВт/год), и зафиксировало его до мая 2025 года. Такие причины могут быть связаны с уменьшением финансирования иностранных стран.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергій Нагорняк в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 июня.

Куда направят повышенный тариф на свет

По мнению нардепа, вероятнее всего, тариф будет направлен на восстановление необходимых генерирующих мощностей Украины.

"Наши партнеры действительно помогают небольшими грантами и кредитными средствами. Однако рано или поздно они прекратят это делать, при всей любви к Украине. Поэтому сейчас такое повышение тарифов позволит отстроить и переоборудовать поврежденные электростанции", — сказал он и добавил, что деньги из тарифа также идут и на строительство новых мощностей, чтобы веерные отключения не продолжались в будущем до 10 часов.

Ситуация с электроэнергией — последние новости

Напомним, ранее эту информацию подтвердили в Министерстве энергетики Украины, заявив, что средства будут использованы для проведения самой большой за всю историю Украины ремонтной кампании в энергосфере.

Сергей Нагорняк отметил необходимость информирования граждан Украины о предстоящих отключениях света, спрогнозировав, что зимой свет будут выключать на 10 часов.

Также мы писали о том, какие еще коммунальные услуги подорожают в Украине в ближайшее время после поднятия цены на свет.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

10:20 Не только стабилизационные, но и плановые — кому из одесситов нужно искать, где зарядить телефон

10:14 Финансирование соцсферы вырастет в 2024 году — куда пойдут деньги

Text

10:08 Куда направят повышенный тариф на свет – нардеп назвал вероятный сценарий

Text

10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:45 Боевые корабли россиян фиксируются в Черном море — высокая угроза обстрелов

09:40 Утренние взрывы в Днепре — сколько людей пострадало и какие последствия

09:37 В ряде регионов Украины раздается воздушная тревога — какая опасность

Новость с видео

09:33 Работникам ТЦК значительно расширили полномочия — к чему готовиться украинцам

09:29 В Одессе раздался взрыв

10:20 Не только стабилизационные, но и плановые — кому из одесситов нужно искать, где зарядить телефон

10:14 Финансирование соцсферы вырастет в 2024 году — куда пойдут деньги

09:45 Боевые корабли россиян фиксируются в Черном море — высокая угроза обстрелов

09:40 Утренние взрывы в Днепре — сколько людей пострадало и какие последствия

09:37 В ряде регионов Украины раздается воздушная тревога — какая опасность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

09:33 Работникам ТЦК значительно расширили полномочия — к чему готовиться украинцам

09:29 В Одессе раздался взрыв

09:15 Жители целого района Одессы останутся без воды сегодня — кому стоит подготовиться

09:10 Доллар в Украине подешевел — какой курс в банках и обменниках

09:04 Синоптики предупреждают о новом климатическом феномене — как это повлияет на погоду

05:42 Не только свет — какие еще коммунальные услуги подорожают в Украине в ближайшее время

3 июня 2024

16:30 Одесситы о мобилизации — какой она должна быть в Украине

Эксклюзив

06:06 Рост цен на АЗС уже с лета: сколько будет стоить топливо и когда ждать дефицит

31 мая 2024

21:10 Закон о мобилизации — все нюансы, которые нужно знать военнообязанным

19:36 Мобилизация, повышение тарифов и новые пенсии — что изменится для украинцев с 1 июня

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

15:00 Новый тариф на электричество — отношение одесситов к повышению цен

07:54 Клубника за 100, а черешня вдвое больше — стоимость сезонных овощей на одесском рынке

30 мая 2024
Эксклюзив

15:00 Как попасть в "Азов" сегодня — обновлен список требований и профессий

05:13 Сезон фруктов и ягод во Львове открыт — актуальные цены на рынке

Text

10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

Text

10:08 Куда направят повышенный тариф на свет – нардеп назвал вероятный сценарий

Text

10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

Text

09:01 Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

Text

08:00 Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2024
Text

22:39 Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

Text

22:16 Табах отметил, что нужно Украине, чтобы выиграть войну

Text

22:14 Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

Text

20:48 Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

Text

17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE