Куда направят повышенный тариф на свет – нардеп назвал вероятный сценарий

С 1 июня 2024 года в Украине правительство подняло тариф на электроэнергию для населения (4,8 грн за кВт/год), и зафиксировало его до мая 2025 года. Такие причины могут быть связаны с уменьшением финансирования иностранных стран.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергій Нагорняк в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 июня.

Куда направят повышенный тариф на свет

По мнению нардепа, вероятнее всего, тариф будет направлен на восстановление необходимых генерирующих мощностей Украины.

"Наши партнеры действительно помогают небольшими грантами и кредитными средствами. Однако рано или поздно они прекратят это делать, при всей любви к Украине. Поэтому сейчас такое повышение тарифов позволит отстроить и переоборудовать поврежденные электростанции", — сказал он и добавил, что деньги из тарифа также идут и на строительство новых мощностей, чтобы веерные отключения не продолжались в будущем до 10 часов.

Ситуация с электроэнергией — последние новости

Напомним, ранее эту информацию подтвердили в Министерстве энергетики Украины, заявив, что средства будут использованы для проведения самой большой за всю историю Украины ремонтной кампании в энергосфере.

Сергей Нагорняк отметил необходимость информирования граждан Украины о предстоящих отключениях света, спрогнозировав, что зимой свет будут выключать на 10 часов.

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