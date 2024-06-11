Кучеренко пояснив, чому новий розподіл лімітів електроенергії є "несправедливим"

Народний депутат України, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко назвав розподіл лімітів електроенергії несправедливим. За його словами, рішення про чесний розподіл можна було прийняти за добу.

Про це народний обранець розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Про "несправедливий" розподіл лімітів електроенергії

"Кияни сиділи по 13-15 годин без світла. Прем'єр-міністр дав доручення і місяць на те, щоб підготувати нові умови справедливих лімітів. Але виявилося, що голова "Укренерго" Кудрицький подивився і через тиждень сам по-чесному розподілив ці ліміти. Я ставлю питання: чому не за добу таке рішення було ухвалене?", — каже Кучеренко.

Також парламентар додав, що через зростання вартості електроенергії для бізнесу, ціни на продукти підуть вгору.

Адже подорожчала логістика і витрати, а працівників бракує через мобілізацію та міграцію. Це, за словами Кучеренка, відображається на собівартості будь-якої продукції.

Нагадаємо, з 24 червня набуде чинності постанова про справедливий розподіл лімітів по регіонах. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг, який йде на критичну інфраструктуру, тож тривалість відключень в Україні має вирівнятися.

До слова, напередодні на Сумщині вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у жителів Сум зникло світло.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що попри те, що зараз ситуація з електрикою відносно стабільна, взимку 2024-2025 ситуація може змінитися далеко не в кращий бік.