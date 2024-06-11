Кучеренко объяснил, почему новое распределение лимитов электроэнергии "несправедливое"

Народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко назвал распределение лимитов электроэнергии несправедливым. По его словам, решение о честном распределении можно было принять в сутки.

Об этом народный избранник рассказал в эфире "Ранок.LIVE".

О "несправедливом" распределении лимитов электроэнергии

"Киевляне сидели по 13-15 часов без света. Премьер-министр дал поручение и месяц на то, чтобы подготовить новые условия справедливых лимитов. Но оказалось, что глава "Укрэнерго" Кудрицкий посмотрел и через неделю сам по-честному распределил эти лимиты. .Я задаю вопрос: почему не за сутки такое решение было принято?", — говорит Кучеренко.

Также парламентарий добавил, что из-за роста стоимости электроэнергии для бизнеса цены на продукты пойдут вверх.

Ведь подорожала логистика и расходы, а работников не хватает из-за мобилизации и миграции. Это, по словам Кучеренко, отражается на себестоимости любой продукции.

Напомним, с 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем, который идет на критическую инфраструктуру, поэтому продолжительность отключений в Украине должна быть выровнена.

К слову, накануне в Сумской области выключался объект энергетической инфраструктуры, в результате чего у жителей Сум исчез свет.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что, несмотря на то, что сейчас ситуация с электричеством относительно стабильна, зимой 2024-2025 ситуация может измениться далеко не в лучшую сторону.