Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Народний депутат Олексій Кучеренко вважає, що міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського потрібно відправити у відставку. Причиною цього називає конфлікт інтересів.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація з Сольським

За словами Кечеренка, низка народних депутатів вимагають відставки Сольського принаймні тому, що у нього конфлікт інтересів.

"Він був учасником, акціонером, афільованою особою до компаній, яка володіє сотнями тисяч гектарів землі. Якщо у людини бізнес-інтереси, а ви його робите міністром, то, очевидно, що є конфлікт інтересів", — сказав Кучеренко.

Він додав, що міністр — це людина, яка переймається державними інтересами, а не власними.

"У будь-якій цивілізованій країні це неможливо... Потрібно бути впевненим, що міністр переймається державними інтересами, а не власним", — сказав Кучеренко.

Нагадаємо, сам Микола Сольський підтвердив підозру у справі про оборудки з землею. За його словами, це було ще до політичної карʼєри.

До слова, НАБУ та САП викрили злочинну організацію на Буковині. До неї входили місцеві підприємці та службові особи Чернівецької митниці.