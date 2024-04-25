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Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

25 квітня 2024 р. 14:56

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14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

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14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

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14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Text

12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

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12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

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11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

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10:57 РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

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10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

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Народний депутат Олексій Кучеренко вважає, що міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського потрібно відправити у відставку. Причиною цього називає конфлікт інтересів. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація з Сольським 

За словами Кечеренка, низка народних депутатів вимагають відставки Сольського принаймні тому, що у нього конфлікт інтересів. 

"Він був учасником, акціонером, афільованою особою до компаній, яка володіє сотнями тисяч гектарів землі. Якщо у людини бізнес-інтереси, а ви його робите міністром, то, очевидно, що є конфлікт інтересів", — сказав Кучеренко.

Він додав, що міністр — це людина, яка переймається державними інтересами, а не власними. 

"У будь-якій цивілізованій країні це неможливо... Потрібно бути впевненим, що міністр переймається державними інтересами, а не власним", — сказав Кучеренко.

Нагадаємо, сам Микола Сольський підтвердив підозру у справі про оборудки з землею. За його словами, це було ще до політичної карʼєри.

До слова, НАБУ та САП викрили злочинну організацію на Буковині. До неї входили місцеві підприємці та службові особи Чернівецької митниці.

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15:24 Україну накриють дощі, грози і туман — в Укргідрометцентрі розповіли, які області під загрозою

15:15 В Одесі пролунали вибухи — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:09 США обвинувачують Росію у створенні супутника, що несе ядерну зброю, — Reuters

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