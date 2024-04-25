Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Народный депутат Алексей Кучеренко считает, что министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского следует отправить в отставку. Причиной тому называет конфликт интересов.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ситуация с Сольским

По словам Кечеренко, ряд народных депутатов требуют отставки Сольского хотя бы потому, что у него конфликт интересов.

"Он был участником, акционером, аффилированным лицом к компаниям, владеющим сотнями тысяч гектаров земли. Если у человека бизнес-интересы, а вы его делаете министром, то очевидно, что есть конфликт интересов", — сказал Кучеренко.

Он добавил, что министр — это человек, который занимается государственными интересами, а не собственными.

"В любой цивилизованной стране это невозможно... Нужно быть уверенным, что министр занимается государственными интересами, а не собственными", — сказал Кучеренко.

Напомним, сам Николай Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей. По его словам, это было еще до политической карьеры.

К слову, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию на Буковине. В нее входили местные предприниматели и должностные лица Черновицкой таможни.