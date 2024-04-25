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Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

25 апреля 2024 г. 14:56

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14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

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14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

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12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

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12:03 Ночной удар по Смеле на Черкасщине — спикер ВС Евлаш рассказал о последствиях

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11:42 Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

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10:57 РФ использует снаряды из Китая и КНДР, — спикер ОСУВ Хортица Волошин

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Народный депутат Алексей Кучеренко считает, что министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского следует отправить в отставку. Причиной тому называет конфликт интересов.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ситуация с Сольским

По словам Кечеренко, ряд народных депутатов требуют отставки Сольского хотя бы потому, что у него конфликт интересов.

"Он был участником, акционером, аффилированным лицом к компаниям, владеющим сотнями тысяч гектаров земли. Если у человека бизнес-интересы, а вы его делаете министром, то очевидно, что есть конфликт интересов", — сказал Кучеренко.

Он добавил, что министр — это человек, который занимается государственными интересами, а не собственными.

"В любой цивилизованной стране это невозможно... Нужно быть уверенным, что министр занимается государственными интересами, а не собственными", — сказал Кучеренко.

Напомним, сам Николай Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей. По его словам, это было еще до политической карьеры.

К слову, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию на Буковине. В нее входили местные предприниматели и должностные лица Черновицкой таможни.

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15:45 Одесситам выплатят компенсации за разрушенное жилье — кому именно

15:36 Премьер и министр обороны Чехии надели худи в поддержку Украины — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:27 Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку — что известно

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