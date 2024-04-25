Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

Спеціальний гість студії Вечір.LIVE — колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Тема ефіру — чи варто очікувати блекаут в Україні через критичну ситуацію з енергетикою.
Переглянути ефір можна о 18:30 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Іваном Плачковим
Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- чи справиться енергосистема України цього літа;
- коли треба готуватися до опалювального сезону;
- скільки потрібно ППО, щоб захистити енергосистему;
- скільки потрібно часу для відновлення ТЕЦ та ТЕС;
- чи буде Росія атакувати атомну енергетику.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про дефіцит в енергосистемі і закликав українців бути ощадливими.
Заощаджувати електрику також просять і в Міністерстві енергетики України.