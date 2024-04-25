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Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

25 квітня 2024 р. 18:30

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18:30Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

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15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

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14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

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14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

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12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

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12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

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11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

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10:57РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

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10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

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18:30 Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

Text

15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

Text

14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Text

14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Text

14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Text

11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Text

10:57 РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

Text

10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

Спеціальний гість студії Вечір.LIVE — колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Тема ефіру — чи варто очікувати блекаут в Україні через критичну ситуацію з енергетикою. 

Переглянути ефір можна о 18:30 за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Іваном Плачковим

Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • чи справиться енергосистема України цього літа;
  • коли треба готуватися до опалювального сезону;
  • скільки потрібно ППО, щоб захистити енергосистему;
  • скільки потрібно часу для відновлення ТЕЦ та ТЕС;
  • чи буде Росія атакувати атомну енергетику.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про дефіцит в енергосистемі і закликав українців бути ощадливими.

Заощаджувати електрику також просять і в Міністерстві енергетики України.

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18:37 Українцям за кордоном зарахують трудовий стаж в пенсію

18:30 Причини та наслідки поводів для Чорного моря — коментар еколога

18:28 Удар по вокзалу в Балаклії — у міській адміністрації розповіли деталі обстрілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:14 Окупанти обстріляли Нікополь — є поранені

18:01 У Дніпропетровській області на хабарі викрили голову райсуду та посередника

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