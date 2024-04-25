Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Специальный гость студии Вечер.LIVE — бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Тема эфира — стоит ли ожидать блэкаута в Украине из-за критической ситуации с энергетикой.
Посмотреть эфир можно в 18:30 по ссылке.
Эфир Вечер.LIVE с Иваном Плачковым
Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:
- справится ли энергосистема Украины этим летом;
- когда нужно готовиться к отопительному сезону;
- сколько нужно ПВО, чтобы защитить энергосистему;
- сколько нужно времени для восстановления ТЭЦ и ТЭС;
- будет ли Россия атаковать атомную энергетику.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о дефиците в энергосистеме и призвал украинцев быть бережливыми.
Экономить электричество также просят и в Министерстве энергетики Украины.