Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

Черговий гість вечірньої студії Вечір.LIVE — колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Тема ефіру — критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість України.
Переглянути ефір можна о 19:20 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Юрієм Проданом
Дискусійні питання з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- загальна картина енергетичної ситуації в Україні;
- що буде з Україною без ТЕС та ТЕЦ;
- яка ситуація у вугільній промисловості країни.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, яким областям спрямують найбільше коштів на укриття для шкіл.
Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів.