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Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

12 квітня 2024 р. 19:19

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19:19Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

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19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

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18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

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11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

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10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

Text

20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

Text

19:19 Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

Text

18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

Text

13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

Text

12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

Text

11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

Черговий гість вечірньої студії Вечір.LIVE — колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Тема ефіру — критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість України.

Переглянути ефір можна о 19:20 за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Юрієм Проданом

Дискусійні питання з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • загальна картина енергетичної ситуації в Україні;
  • що буде з Україною без ТЕС та ТЕЦ;
  • яка ситуація у вугільній промисловості країни.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, яким областям спрямують найбільше коштів на укриття для шкіл.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів

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20:18 Зеленський звільнив заступника керівника ОП Андрія Сибігу — на яку посаду його призначили

20:04 Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар

20:02 У Костянтинівці лунали вибухи — ворог завдав удару по житловим будинкам

20:00 Норвегія передасть Україні 22 винищувачі F-16, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Працівники міськради без дозволу провели обстеження домогосподарства — що заявили у суді

20:00 Навіщо ТЦК завчасно видають повістки на дату після закінчення бронювання — юрист

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19:19 Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

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19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

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13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

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