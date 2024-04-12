Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Очередной гость вечерней студии Вечір.LIVE — бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. Тема эфира — критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность Украины.

Посмотреть эфир можно в 19:20 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Юрием Проданом

Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:

общая картина энергетической ситуации в Украине;

что будет с Украиной без ТЭС и ТЭЦ;

какова ситуация в угольной промышленности страны.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким областям направят больше средств на укрытие для школ.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, стоит ли украинцам готовиться к блекаутам.