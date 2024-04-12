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Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

12 апреля 2024 г. 19:19

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19:19Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

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10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

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10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

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19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

Text

18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Text

10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Очередной гость вечерней студии Вечір.LIVE — бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. Тема эфира — критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность Украины.

Посмотреть эфир можно в 19:20 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Юрием Проданом

Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:

  • общая картина энергетической ситуации в Украине;
  • что будет с Украиной без ТЭС и ТЭЦ;
  • какова ситуация в угольной промышленности страны.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким областям направят больше средств на укрытие для школ.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, стоит ли украинцам готовиться к блекаутам.

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19:20 Взрывы в Сумах — Укрзалізниця сообщила о разрушениях на вокзале

19:08 В Минрегионе рассказали о защите от "шахедов" на подстанциях Укрэнерго

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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