Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

3 квітня набула чинності постанова Кабінету міністрів № 366 від 2 квітня 2024 року, якою були внесені зміни до Правил перетинання державного кордону України. Тепер на українських студентів чекають зміни у законному виїзді з України.

Про це заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі Вечір.LIVE.

Як студенти перетинатимуть кордон

За його словами, в цьому є і плюси, і мінуси.

"Те, що ввели можливість принаймні семестрового стажування для студентів за кордоном, які не потрапляють під мобілізацію — вже добре. Проте мене турбує те, як це все буде оформлятися, і наскільки це буде адекватна і правильна процедура, бо були випадки, коли студент не міг потрапити в один з таких університетів через тотальну заборону", — сказав експерт.

Він додав, що через ситуацію в країні, більшість подібних рішень виглядає недопрацьованими й неповними.

"Саме через це треба розуміти, що ці рішення неповні й незавершені, і вони понесуть за собою катастрофічні наслідки. Але те, що принаймні для обмеженої кількості наших студентів — це дуже позитивний крок", — зауважив Краєв.

Нагадаємо, раніше військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосив набір абітурієнтів на денну форму навчання, і зараз можна подати документи для здобуття ступеня бакалавра.

Також ми писали, що студенти вищих навчальних закладів повинні будуть пройти єдиний іспит, і ті, хто не зможе успішно скласти іспит після другої спроби, будуть відраховані.