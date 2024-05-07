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Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

07 травня 2024 р. 19:40

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19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

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19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

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18:16 США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

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14:01 Підготовка "вагнерівцями" перевороту в Молдові — Санду прокоментувала

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13:17 Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

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13:08 Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб

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Text

12:52 Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

Text

12:46 Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

Text

12:40 Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

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11:18 Ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втрати Донеччини

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3 квітня набула чинності постанова Кабінету міністрів № 366 від 2 квітня 2024 року, якою були внесені зміни до Правил перетинання державного кордону України. Тепер на українських студентів чекають зміни у законному виїзді з України.

Про це заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі Вечір.LIVE.

Як студенти перетинатимуть кордон

За його словами, в цьому є і плюси, і мінуси.

"Те, що ввели можливість принаймні семестрового стажування для студентів за кордоном, які не потрапляють під мобілізацію — вже добре. Проте мене турбує те, як це все буде оформлятися, і наскільки це буде адекватна і правильна процедура, бо були випадки, коли студент не міг потрапити в один з таких університетів через тотальну заборону", — сказав експерт.

Він додав, що через ситуацію в країні, більшість подібних рішень виглядає недопрацьованими й неповними.

"Саме через це треба розуміти, що ці рішення неповні й незавершені, і вони понесуть за собою катастрофічні наслідки. Але те, що принаймні для обмеженої кількості наших студентів — це дуже позитивний крок", — зауважив Краєв. 

Нагадаємо, раніше військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосив набір абітурієнтів на денну форму навчання, і зараз можна подати документи для здобуття ступеня бакалавра.

Також ми писали, що студенти вищих навчальних закладів повинні будуть пройти єдиний іспит, і ті, хто не зможе успішно скласти іспит після другої спроби, будуть відраховані.

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19:09 У Краматорську покарають жінку, яка на тиждень покинула трьох дітей — одна з них загинула

18:53 В МЗС Італії озвучили умови використання Україною наданої зброї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:50 На площу біля храму витратять майже мільйон гривень — на Одещині оголосили тендер

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12:52 Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

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12:46 Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

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12:40 Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

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