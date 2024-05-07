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Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

7 мая 2024 г. 19:40

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19:40 Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

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13:08 Отмена ограниченной пригодности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

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12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

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12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

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3 апреля вступило в силу постановление Кабинета министров № 366 от 2 апреля 2024 года, которым были внесены изменения в Правил пересечения государственной границы Украины. Теперь украинских студентов ждут изменения в законном выезде из Украины.

Об этом заявил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире Вечір.LIVE.

Как студенты будут пересекать границу

По его словам, в этом есть и плюсы и минусы.

"То, что ввели возможность по крайней мере семестровой стажировки для студентов за границей, которые не попадают под мобилизацию — уже хорошо. Однако меня беспокоит то, как это все будет оформляться, и насколько это будет адекватная и правильная процедура, потому что были случаи, когда студент не мог попасть в один из таких университетов из-за тотального запрета", — сказал эксперт.

Он добавил, что из-за ситуации в стране большинство подобных решений выглядят недоработанными и неполными.

"Именно поэтому надо понимать, что эти решения неполные и незавершенные, и они понесут за собой катастрофические последствия. Но то, что по крайней мере для ограниченного количества наших студентов — это очень положительный шаг", — отметил Краев.

Напомним, ранее военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко объявил набор абитуриентов на дневную форму обучения и сейчас можно подать документы для получения степени бакалавра.

Также мы писали, что студенты высших учебных заведений должны будут пройти единый экзамен, и те, кто не смогут успешно сдать экзамен после второй попытки, будут отчислены.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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