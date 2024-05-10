Конфлікт з ТЦК в Одесі, дефіцит електрики та ситуація в Харкові — головні новини 10 травня

В Одесі спалахнув новий конфлікт з ТЦК СП та чи буде в Україні дефіцит електроенергії. Водночас ситуація у Харківській області набирає обертів, оскільки ЗС РФ проводять штурмову розвідку позицій ЗСУ.

Про ці й не тільки головні новини за 10 травня розповість Вадим Ярошенко у новому випуску програми "Просто Новини".

Головні новини 10 травня

новий конфлікт з ТЦК СП в Одесі набирає потужного інтернет-розголосу;

в Україні можуть виникнути проблеми з електроенергією;

ціни на акцизні товари можуть знову зрости;

російська армія може розпочати новий наступ у Харківській області.

Нагадаємо, армія Росії у п'ятницю, 10 травня, почала наступальну операцію на Харківську область, але внаслідок цього залишилась без трьох одиниць військової техніки.

Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад ворога пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".