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Конфлікт з ТЦК в Одесі, дефіцит електрики та ситуація в Харкові — головні новини 10 травня

Конфлікт з ТЦК в Одесі, дефіцит електрики та ситуація в Харкові — головні новини 10 травня

10 травня 2024 р. 23:05

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23:05Конфлікт з ТЦК в Одесі, дефіцит електрики та ситуація в Харкові — головні новини 10 травня

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23:05 Конфлікт з ТЦК в Одесі, дефіцит електрики та ситуація в Харкові — головні новини 10 травня

Text

20:57 Плачков пояснив, чому важливо не відключати підприємства від електроенергії

Text

20:35 Політолог Крулько пояснив, що призначення Залужного послом у Великій Британії стане нефективним

Text

19:46 Ексміністр енергетики пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло

Text

18:02 Наступ РФ на Харків та дефіцит в енергосистемі — прямий ефір Новини.LIVE

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Text

13:58 Пилипенко прокоментував ухилення військовообов’язаних від служби через релігійні переконання

Text

13:22 Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

Text

09:29 Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

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В Одесі спалахнув новий конфлікт з ТЦК СП та чи буде в Україні дефіцит електроенергії. Водночас ситуація у Харківській області набирає обертів, оскільки ЗС РФ проводять штурмову розвідку позицій ЗСУ.

Про ці й не тільки головні новини за 10 травня розповість Вадим Ярошенко у новому випуску програми "Просто Новини". 

Головні новини 10 травня

  • новий конфлікт з ТЦК СП в Одесі набирає потужного інтернет-розголосу;
  • в Україні можуть виникнути проблеми з електроенергією;
  • ціни на акцизні товари можуть знову зрости;
  • російська армія може розпочати новий наступ у Харківській області.

Нагадаємо, армія Росії у п'ятницю, 10 травня, почала наступальну операцію на Харківську область, але внаслідок цього залишилась без трьох одиниць військової техніки.

Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад ворога пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".

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22:53 На Луганщині стався приліт по нафтобазі, розпочалася пожежа

22:48 Антициклон вертається — синоптики попередили про повернення спекотної погоди

22:45 Ціни на пальне продовжують знижуватися — якою буде вартість бензину завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

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22:39 Командир батальйону Третьої штурмової попередив українців про загрозу в разі провалу мобілізації

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20:57 Плачков пояснив, чому важливо не відключати підприємства від електроенергії

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20:35 Політолог Крулько пояснив, що призначення Залужного послом у Великій Британії стане нефективним

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