Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая arrow
Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

10 мая 2024 г. 23:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:05Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

Text

20:57 Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

Text

20:35Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Text

18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Text

09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Text

23:05 Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

Text

20:57 Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

Text

20:35 Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Text

18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Text

09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

В Одессе разразился новый конфликт с ТЦК СП, а в Украине может произойти дефицит электроэнергии. В то же время ситуация в Харьковской области набирает обороты, поскольку ВС РФ проводят штурмовую разведку позиций ВСУ.

Об этих и не только главных новостях за 10 мая расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".

Главные новости 10 мая

  • новый конфликт с ТЦК СП в Одессе набирает мощную интернет-огласку;
  • в Украине могут возникнуть проблемы с электроэнергией;
  • цены на акцизные товары могут снова возрасти;
  • российская армия может начать новое наступление в Харьковской области.

Напомним, армия России в пятницу, 10 мая, начала наступательную операцию на Харьковскую область, но в результате осталась без трех единиц военной техники.

Некоторые штурмовые группы мотострелковых бригад врага пробовали прорваться на севере области, в сторону Волчанска, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

23:29 Стало известно, кто в Украине будет комментировать конкурс Евровидение-2024

23:25 Нацбанк пересмотрел стоимость доллара перед выходными — новый курс

Text

23:05 Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

22:55 "Закрытие" долгов за газ — Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:53 В Луганской области произошел прилет по нефтебазе, начался пожар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:48 Антициклон возвращается — синоптики предупредили о возвращении жаркой погоды

22:45 Цены на топливо продолжают снижаться — какой будет стоимость бензина завтра

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

22:39 Командир батальона Третьей штурмовой предупредил украинцев об угрозе в случае провала мобилизации

22:37 Стало известно, в каком городе пройдет Детское Евровидение-2024

23:29 Стало известно, кто в Украине будет комментировать конкурс Евровидение-2024

23:25 Нацбанк пересмотрел стоимость доллара перед выходными — новый курс

22:55 "Закрытие" долгов за газ — Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:53 В Луганской области произошел прилет по нефтебазе, начался пожар

22:48 Антициклон возвращается — синоптики предупредили о возвращении жаркой погоды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:45 Цены на топливо продолжают снижаться — какой будет стоимость бензина завтра

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

22:39 Командир батальона Третьей штурмовой предупредил украинцев об угрозе в случае провала мобилизации

22:37 Стало известно, в каком городе пройдет Детское Евровидение-2024

22:14 Жорин сделал заявление о новом наступлении оккупантов на Харьковщине

Эксклюзив

17:39 Новые штрафы от ТЦК — как уклонистов будут лишать имущества и что "светит" тем, у кого взять нечего

Эксклюзив

17:00 Будем учить женщин водить трактор — аграрии Одесчины о продуктовом фронте

12:01 Трамп требует от нефтяных компаний вернуть его в Белый дом — что предлагает в обмен

05:57 Как ВСУ уничтожали и отбирали у оккупантов САУ "Мста-С"

Эксклюзив

05:32 "Золотые" паспорта — где и на каких условиях украинцам проще получить второе гражданство

9 мая 2024

23:08 "Мста-С" — что известно об уничтоженных ВСУ российских самоходках

13:55 В Одессе Екатерининской площади больше нет — что вместо нее

13:25 Одесситы несут цветы к памятным местам — какая ситуация на Аллее славы

05:56 Ленд-лиз для Украины — как он возник и почему не заработал

8 мая 2024

12:25 В памяти навсегда — одесситы почтили героев Второй мировой

Text

23:05 Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

Text

20:57 Плачков объяснил, почему важно не отключать предприятия от электроэнергии

Text

20:35 Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

Text

19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

Text

18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Text

13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Text

09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE