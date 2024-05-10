Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

В Одессе разразился новый конфликт с ТЦК СП, а в Украине может произойти дефицит электроэнергии. В то же время ситуация в Харьковской области набирает обороты, поскольку ВС РФ проводят штурмовую разведку позиций ВСУ.
Об этих и не только главных новостях за 10 мая расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".
Главные новости 10 мая
- новый конфликт с ТЦК СП в Одессе набирает мощную интернет-огласку;
- в Украине могут возникнуть проблемы с электроэнергией;
- цены на акцизные товары могут снова возрасти;
- российская армия может начать новое наступление в Харьковской области.
Напомним, армия России в пятницу, 10 мая, начала наступательную операцию на Харьковскую область, но в результате осталась без трех единиц военной техники.
Некоторые штурмовые группы мотострелковых бригад врага пробовали прорваться на севере области, в сторону Волчанска, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".