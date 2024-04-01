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Кому загрожує мобілізація без повісток — пояснення експерта

Кому загрожує мобілізація без повісток — пояснення експерта

01 квітня 2024 р. 21:40

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21:40 Кому загрожує мобілізація без повісток — пояснення експерта

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20:44 Український воїн розповів подробиці звільнення Київщини від окупантів

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19:18 Чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх — відповідь експерта

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18:55 Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

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18:11 Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

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Text

16:09 Демченко відповів, які пункти пропуску наразі блокують польські фермери

Text

14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Text

14:03 На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

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З 1 квітня без повістки до територіальних центрів комплектування мають з'явитися військовозобов'язані, призовники та резервісти. Однак ухвала такого рішення може насамперед загрожувати народним депутатам.

Про це заявив військовий оглядач та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Новини.LIVE.

Чому явка в ТЦК без повістки — зловживання правом

За словами експерта, якщо скандальний законопроєкт про мобілізацію буде винесено на голосування, то народні обранці ризикують отримати вотум недовіри через зловживання правом.

"Це навіть прописано в Кримінальному кодексі України. Якщо не брати до уваги таке рішення, то правки щодо мобілізації на підставі ухвалення умовних рішень такого характеру, можуть призвести до втрати довіри", — сказав Гетьман.

Він додав, що закон тоді може називатися законом, якщо його не вдається тлумачити в іншому ключі.

"У Верховній Раді мають працювати фахові люди, які мають широку обізнаність. Тому цей законопроєкт має бути прописаний без тлумачень, бо в інакшому випадку чинна версія законопроєкту не має ніякої сили", — зауважив експерт.

Нагадаємо раніше законопроєкт розкритикував нардеп Артем Дмитрук, заявивши, що антиконституційні та аморальні дії працівників ТЦК СП привели до того, що документ в чинному вигляді не потрібен Україні.

А от самі військкоми кажуть, що план мобілізації реалізується не повністю внаслідок того, що працівники ТЦК натрапляють на труднощі через "дискредитацію їхньої діяльності" у суспільстві.

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21:30 Лунін розповів про підготовку до матчу з Манчестер Сіті

21:30 Затоплені дороги та пил з Сахари — в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду у вівторок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:55 Стало відомо, скільком домівкам ДТЕК відновив електропостачання у березні

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