Кому загрожує мобілізація без повісток — пояснення експерта

З 1 квітня без повістки до територіальних центрів комплектування мають з'явитися військовозобов'язані, призовники та резервісти. Однак ухвала такого рішення може насамперед загрожувати народним депутатам.

Про це заявив військовий оглядач та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Новини.LIVE.

Чому явка в ТЦК без повістки — зловживання правом

За словами експерта, якщо скандальний законопроєкт про мобілізацію буде винесено на голосування, то народні обранці ризикують отримати вотум недовіри через зловживання правом.

"Це навіть прописано в Кримінальному кодексі України. Якщо не брати до уваги таке рішення, то правки щодо мобілізації на підставі ухвалення умовних рішень такого характеру, можуть призвести до втрати довіри", — сказав Гетьман.

Він додав, що закон тоді може називатися законом, якщо його не вдається тлумачити в іншому ключі.

"У Верховній Раді мають працювати фахові люди, які мають широку обізнаність. Тому цей законопроєкт має бути прописаний без тлумачень, бо в інакшому випадку чинна версія законопроєкту не має ніякої сили", — зауважив експерт.

Нагадаємо раніше законопроєкт розкритикував нардеп Артем Дмитрук, заявивши, що антиконституційні та аморальні дії працівників ТЦК СП привели до того, що документ в чинному вигляді не потрібен Україні.

А от самі військкоми кажуть, що план мобілізації реалізується не повністю внаслідок того, що працівники ТЦК натрапляють на труднощі через "дискредитацію їхньої діяльності" у суспільстві.