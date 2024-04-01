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Кому грозит мобилизация без повесток — объяснение эксперта

Кому грозит мобилизация без повесток — объяснение эксперта

1 апреля 2024 г. 21:40

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21:40 Кому грозит мобилизация без повесток — объяснение эксперта

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19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

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18:11 Эксперт рассказал, кого из силовиков ожидает отсрочка от мобилизации

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16:09 Демченко ответил, какие пункты пропуска блокируют польские фермеры

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С 1 апреля без повестки в территориальные центры комплектования должны появиться военнообязанные, призывники и резервисты. Однако решение такого решения может прежде всего угрожать народным депутатам.

Об этом заявил военный обозреватель и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Новини.LIVE.

Почему явка в ТЦК без повестки — злоупотребление правом

По словам эксперта, если скандальный законопроект о мобилизации будет вынесен на голосование, то народные избранники рискуют получить вотум недоверия из-за злоупотребления правом.

"Это даже прописано в Уголовном кодексе Украины. Если не принимать во внимание такое решение, то поправки относительно мобилизации на основании принятия условных решений такого характера могут привести к потере доверия", — сказал Гетьман.

Он добавил, что закон тогда может называться законом, если его не удается толковать в другом ключе.

"В Верховной Раде должны работать профессиональные люди, имеющие широкую осведомленность и специализацию. Поэтому этот законопроект должен быть прописан без толкований, потому что в противном случае действующая версия законопроекта не имеет никакой силы", — отметил эксперт.

Напомним, ранее законопроект раскритиковал нардеп Артем Дмитрук, заявив, что антиконституционные и аморальные действия работников ТЦК СП привели к тому, что документ в действующем виде не нужен Украине.

А вот сами военнослужащие говорят, что план мобилизации реализуется не полностью вследствие того, что работники ТЦК наталкиваются на трудности из-за "дискредитации их деятельности" в обществе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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