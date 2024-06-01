Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

Командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" Володимир "Рандеву" Сьомін висловився про дозвіл партнерів на удари по території Росії. Він сказав, що рішення прийняте запізно.

Свою позицію Сьомін озвучив в ефірі Новини.LIVE.

Що сказав Сьомін про дозвіл на удари по РФ

"Росіяни зруйнували нам купу міст, повбивали сотні людей, дітей, взяли в полон наших мирних громадян", — сказав військовий.

Він додав, що світ невчасно реагує на викиди РФ, адже ескалація, яка тільки могла бути, вже є.

"Давати дозвіл на удари по території РФ потрібно було раніше — рік-два тому. Цей час грає проти нас і кожного дня, поки вони тягнуть допомогу, ми втрачаємо найкращих людей на фронті, які захищають нас. Світ став надто толерантним і надто гуманним. Вся ескалація, яка могла би бути — вже є", — сказав боєць.

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.