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Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

01 червня 2024 р. 15:13

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18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

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18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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Командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" Володимир "Рандеву" Сьомін висловився про дозвіл партнерів на удари по території Росії. Він сказав, що рішення прийняте запізно.

Свою позицію Сьомін озвучив в ефірі Новини.LIVE.

Що сказав Сьомін про дозвіл на удари по РФ

"Росіяни зруйнували нам купу міст, повбивали сотні людей, дітей, взяли в полон наших мирних громадян", — сказав військовий.

Він додав, що світ невчасно реагує на викиди РФ, адже ескалація, яка тільки могла бути, вже є.

"Давати дозвіл на удари по території РФ потрібно було раніше — рік-два тому. Цей час грає проти нас і кожного дня, поки вони тягнуть допомогу, ми втрачаємо найкращих людей на фронті, які захищають нас. Світ став надто толерантним і надто гуманним. Вся ескалація, яка могла би бути — вже є", — сказав боєць.

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.

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14:43 У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці — врятовано дітей

14:20 В Одесі мобілізували чоловіка з вадами серця та розумовою відсталістю — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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