Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России arrow
Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

1 июня 2024 г. 15:13

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Text
Новость с видео

06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

Text

04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

31 мая 2024
Text

23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

Text

21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

Text

18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Text
Новость с видео

06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

Text

04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

31 мая 2024
Text

23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

Text

21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

Text

18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Командир отделения инструкторов батальона "Свобода" Владимир "Рандеву" Семин высказался о разрешении партнеров по ударам по территории России. Он сказал, что решение принято поздно.

Свою позицию Семин озвучил в эфире "Новини.LIVE".

Что сказал Семин о разрешении на удары по РФ

"Россияне разрушили нам кучу городов, убили сотни людей, детей, взяли в плен наших мирных граждан", — сказал военный.

Он добавил, что мир несвоевременно реагирует на выбросы РФ, ведь эскалация, которая только могла быть, уже есть.

"Давать разрешение на удары по территории РФ нужно было раньше — год-два назад. Это время играет против нас и каждый день, пока они тянут помощь, мы теряем лучших людей на фронте, которые защищают нас. Мир стал слишком толерантным и слишком гуманным. Вся эскалация, которая могла бы быть — уже есть", — сказал боец.

Напомним, накануне Администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:11 Почему свет начали выключать весной и почему он есть на выходных — ответы на главные вопросы

16:00 В Одессе и области планируют открыть пляжи для отдыха — подробности

15:34 Будет парить весь день — синоптики обещают грозовые ливни и невыносимую жару на завтра

15:30 День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой"

Text

15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:56 Какие ожидания у США от Глобального саммита мира

14:55 В Одессе запланирован капитальный ремонт кровли административного здания — какого именно

14:48 На оккупированных территориях Украины заставляют людей сдавать кровь для раненых солдат РФ

14:43 В Киеве произошел пожар в многоэтажке — спасены дети

14:20 В Одессе мобилизовали мужчину с пороками сердца и умственной отсталостью — подробности

16:11 Почему свет начали выключать весной и почему он есть на выходных — ответы на главные вопросы

16:00 В Одессе и области планируют открыть пляжи для отдыха — подробности

15:34 Будет парить весь день — синоптики обещают грозовые ливни и невыносимую жару на завтра

15:30 День защиты детей — в Одесском зоопарке уничтожили "обезьяну с гранатой"

14:56 Какие ожидания у США от Глобального саммита мира

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:55 В Одессе запланирован капитальный ремонт кровли административного здания — какого именно

14:48 На оккупированных территориях Украины заставляют людей сдавать кровь для раненых солдат РФ

14:43 В Киеве произошел пожар в многоэтажке — спасены дети

14:20 В Одессе мобилизовали мужчину с пороками сердца и умственной отсталостью — подробности

14:20 Зеленский прилетел на конференцию безопасности в Сингапуре

21:10 Закон о мобилизации — все нюансы, которые нужно знать военнообязанным

19:36 Мобилизация, повышение тарифов и новые пенсии — что изменится для украинцев с 1 июня

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

15:00 Новый тариф на электричество — отношение одесситов к повышению цен

07:54 Клубника за 100, а черешня вдвое больше — стоимость сезонных овощей на одесском рынке

30 мая 2024
Эксклюзив

15:00 Как попасть в "Азов" сегодня — обновлен список требований и профессий

05:13 Сезон фруктов и ягод во Львове открыт — актуальные цены на рынке

29 мая 2024

13:44 Porsche представила первую гибридную версию своего культового спорткара — сколько он стоит

12:05 Работники Samsung угрожают первыми в истории компании забастовками — чем недовольны

06:40 Цены на чермет в конце мая — какая стоимость 1 кг лома в Украине

Text

15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Text
Новость с видео

06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

Text

04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

31 мая 2024
Text

23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

Text

21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

Text

18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE