Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Командир отделения инструкторов батальона "Свобода" Владимир "Рандеву" Семин высказался о разрешении партнеров по ударам по территории России. Он сказал, что решение принято поздно.

Свою позицию Семин озвучил в эфире "Новини.LIVE".

Что сказал Семин о разрешении на удары по РФ

"Россияне разрушили нам кучу городов, убили сотни людей, детей, взяли в плен наших мирных граждан", — сказал военный.

Он добавил, что мир несвоевременно реагирует на выбросы РФ, ведь эскалация, которая только могла быть, уже есть.

"Давать разрешение на удары по территории РФ нужно было раньше — год-два назад. Это время играет против нас и каждый день, пока они тянут помощь, мы теряем лучших людей на фронте, которые защищают нас. Мир стал слишком толерантным и слишком гуманным. Вся эскалация, которая могла бы быть — уже есть", — сказал боец.

Напомним, накануне Администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.