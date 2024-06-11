Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки arrow
Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

11 червня 2024 р. 22:35

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

Text

22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

Text

21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Text

18:25 Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:09 Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Text

17:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text
Новина з відео

17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

Text

22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

Text

21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Text

18:25 Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:09 Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Text

17:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text
Новина з відео

17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов заявив, що Україна стала повноправним членом Великої вісімки. Свою думку він аргументував неодноразовими самітами G7, на яких був присутній президент України Володимир Зеленський.

Про це Сергій Жирнов заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Україна замістила Росію у Великій вісімці

Колишній офіцер КДБ заявив, що Володимир Зеленський фактично замістив Росію у Великій сімці. Він додав, що Україна де-факто набула статусу члена Великої вісімки.

"Президент Зеленський вже загалом замістив Росію серед Великої сімки. Тому що практично три останні засідання постійно присутній президент Зеленський. Тобто все — Велика вісімка. Україна стала практично повноправним членом Великої вісімки", — заявив Жирнов.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України підтвердили участь Володимира Зеленського на полях саміту G7 13-15 червня. Глава держави буде присутній особисто або доєднається онлайн.

Також не так давно у Європарламенті посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", яку хочуть укласти до кінця червня.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:07 Джо Байден відреагував на вирок своєму сину Хантеру

23:07 В Україні зросла вартість всіх видів пального — якими будуть ціни на АЗС завтра

23:05 У банках України злетіли ціни на валюту — новий курс долара та євро

22:58 Терехов розповів про наслідки російського удару по Харкову

22:58 Звільнення з військової служби — як правильно подати рапорт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:55 Комуналка влітку — як зміняться суми за електрику у платіжках

22:51 Зеленський відвідав військову базу у Німеччині, на якій тренуються українські воїни

22:46 В Одеському ОТЦК прокоментували бійку своїх працівників з медиками

Text

22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

22:33 Дівчина заступника генпрокурора придбала елітне майно за 52 мільйони гривень, — розслідування

23:07 Джо Байден відреагував на вирок своєму сину Хантеру

23:07 В Україні зросла вартість всіх видів пального — якими будуть ціни на АЗС завтра

23:05 У банках України злетіли ціни на валюту — новий курс долара та євро

22:58 Терехов розповів про наслідки російського удару по Харкову

22:58 Звільнення з військової служби — як правильно подати рапорт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:55 Комуналка влітку — як зміняться суми за електрику у платіжках

22:51 Зеленський відвідав військову базу у Німеччині, на якій тренуються українські воїни

22:46 В Одеському ОТЦК прокоментували бійку своїх працівників з медиками

22:33 Дівчина заступника генпрокурора придбала елітне майно за 52 мільйони гривень, — розслідування

22:00 В Одесі лікар швидкої розповів деталі конфлікту між медиками та співробітниками ТЦК

20:15 Наскільки обґрунтовані нові ціни на електрику — думка одеситів

12:49 Що відбувається на ринку праці в Україні — скільки вакансій та де платять найбільшу зарплатню

Новина з відео

05:39 В Україні різко росте кількість нападів на ТЦК, а до "полювання" на ухилянтів хочуть долучити собак

10 червня 2024
Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

20:15 Наскільки безпечні одеські пляжі та яка вартість послуг на них — інспекція Новини.LIVE

14:22 Apple збирається створити власний ШІ — це назавжди змінить iPhone

04:47 Відключення світла в Україні — наскільки здорожчали EcoFlow та інші зарядні станції

9 червня 2024

05:40 Блекаути в Україні — наскільки зросли ціни на генератори та скільки вони зараз коштують

8 червня 2024

05:42 Ukraine Focus передасть Україні 50 машин швидкої допомоги — велике інтерв'ю з засновником

7 червня 2024
Ексклюзив

07:18 Стало відомо, на скільки подорожчає продуктовий кошик в Одесі після підвищення тарифів

Text

22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

Text

22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

Text

21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Text

18:25 Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:09 Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Text

17:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text
Новина з відео

17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру