Колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов заявив, що Україна стала повноправним членом Великої вісімки. Свою думку він аргументував неодноразовими самітами G7, на яких був присутній президент України Володимир Зеленський.

Про це Сергій Жирнов заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Україна замістила Росію у Великій вісімці

Колишній офіцер КДБ заявив, що Володимир Зеленський фактично замістив Росію у Великій сімці. Він додав, що Україна де-факто набула статусу члена Великої вісімки.

"Президент Зеленський вже загалом замістив Росію серед Великої сімки. Тому що практично три останні засідання постійно присутній президент Зеленський. Тобто все — Велика вісімка. Україна стала практично повноправним членом Великої вісімки", — заявив Жирнов.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України підтвердили участь Володимира Зеленського на полях саміту G7 13-15 червня. Глава держави буде присутній особисто або доєднається онлайн.

Також не так давно у Європарламенті посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", яку хочуть укласти до кінця червня.