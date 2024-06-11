Бывший офицер КГБ заявил, что Украина стала членом Большой восьмерки

Бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов заявил, что Украина стала полноправным членом Большой восьмерки. Свое мнение он аргументировал неоднократными саммитами G7, на которых присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Сергей Жирнов заявил в эфире Вечір.LIVE.

Украина заместила Россию в Большой восьмерке

Бывший офицер КГБ заявил, что Владимир Зеленский фактически заместил Россию в Большой семерке. Он добавил, что Украина де-факто приобрела статус члена Большой восьмерки.

"Президент Зеленский уже в целом заместил Россию среди Большой семерки. Потому что практически три последних заседания постоянно присутствует президент Зеленский. То есть все — Большая восьмерка. Украина стала практически полноправным членом Большой восьмерки", — заявил Жирнов.

Напомним, ранее в Офисе Президента Украины подтвердили участие Владимира Зеленского на полях саммита G7 13-15 июня. Глава государства присутствует лично или присоединится онлайн.

Также не так давно в Европарламенте послы ЕС согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности", которую хотят заключить до конца июня.