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Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

30 березня 2024 р. 15:29

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11:15 Нардеп розповів, наскільки сильно окупанти відчули удари по НПЗ

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09:50 Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram

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Російські війська протягом останнього часу активніше здійснюють атаки на енергетичну інфраструктуру України. Деякі об'єкти неможливо відновити, а на відбудову інших можуть піти роки. 

Про це розповів народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Атаки на енергетику

"Вони називають цифру 50% руйнування внаслідок атак, можливо це так і є. Я переконаний, що в будь-якому випадку державні органи мають це перевірити", — сказав він.

На думку Кучеренка, треба проаналізувати збитки від російських атак, аби розуміти скільки генерації залишилося в системі.

"Але я не думаю, що ДТЕК дурить. Дійсно є руйнування на станціях, в які вкотре потрапляють ракети. Це йдеться і про Ладижин, і про Бурштин та інші", — зазначив депутат.

Він вважає, що якусь частину можна буде відремонтувати, а якусь частину — так швидко не полагодиш.

Кучеренко навів як приклад ДніпроГЕС у Запоріжжі, яку росіяни обстріляли ракетами 22 березня під час масованої атаки. За його словами, там йдеться про роки.

Також це стосується і Харківської ТЕЦ №5 — там взагалі стоїть питання, чи можливо її відновити.

Нагадаємо, 29 березня російські війська вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Внаслідок цього в областях діяли аварійні відключення електропостачання.

Також ми писали, що у шести областях України скасували графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі обмеження діють лише в Харківській області.

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15:42 Поблизу Дніпра лунали вибухи — сили ППО збили російську ракету

15:41 Пенсії 200 тис. грн — кому доступні такі виплати в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:40 Франція підтримує роботу українського морського коридору — як саме

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