Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

Російські війська протягом останнього часу активніше здійснюють атаки на енергетичну інфраструктуру України. Деякі об'єкти неможливо відновити, а на відбудову інших можуть піти роки.

Про це розповів народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Атаки на енергетику

"Вони називають цифру 50% руйнування внаслідок атак, можливо це так і є. Я переконаний, що в будь-якому випадку державні органи мають це перевірити", — сказав він.

На думку Кучеренка, треба проаналізувати збитки від російських атак, аби розуміти скільки генерації залишилося в системі.

"Але я не думаю, що ДТЕК дурить. Дійсно є руйнування на станціях, в які вкотре потрапляють ракети. Це йдеться і про Ладижин, і про Бурштин та інші", — зазначив депутат.

Він вважає, що якусь частину можна буде відремонтувати, а якусь частину — так швидко не полагодиш.

Кучеренко навів як приклад ДніпроГЕС у Запоріжжі, яку росіяни обстріляли ракетами 22 березня під час масованої атаки. За його словами, там йдеться про роки.

Також це стосується і Харківської ТЕЦ №5 — там взагалі стоїть питання, чи можливо її відновити.

Нагадаємо, 29 березня російські війська вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Внаслідок цього в областях діяли аварійні відключення електропостачання.

Також ми писали, що у шести областях України скасували графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі обмеження діють лише в Харківській області.