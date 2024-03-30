Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

Российские войска в последнее время активнее осуществляют атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Некоторые объекты невозможно восстановить, а на восстановление других могут уйти годы.

Об этом рассказал народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Атаки на энергетику

"Они называют цифру 50% разрушения в результате атак, возможно это так и есть. Я убежден, что в любом случае государственные органы должны это проверить", — сказал он.

По мнению Кучеренко, нужно проанализировать ущерб от российских атак, чтобы понимать, сколько генерации осталось в системе.

"Но я не думаю, что ДТЭК обманывает. Действительно есть разрушения на станциях, в которые в очередной раз попадают ракеты. Это речь идет и о Ладыжине, и о Бурштыне и другие", — отметил депутат.

Он считает, что какую-то часть можно будет отремонтировать, а какую-то — так быстро не починишь.

Кучеренко привел в пример ДнепроГЭС в Запорожье, которую россияне обстреляли ракетами 22 марта во время массированной атаки. По его словам, там речь идет о годах.

Также это касается и Харьковской ТЭЦ №5 — там вообще стоит вопрос, можно ли ее восстановить.

Напомним, 29 марта российские войска еще раз ударили по энергетическим объектам Украины. В результате в областях действовали аварийные отключения электроснабжения.

Также мы писали, что в шести областях отменили графики аварийных отключений электроэнергии. В настоящее время ограничения действуют только в Харьковской области.