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Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

30 марта 2024 г. 15:29

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11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

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09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

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09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

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20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

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Российские войска в последнее время активнее осуществляют атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Некоторые объекты невозможно восстановить, а на восстановление других могут уйти годы.

Об этом рассказал народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Атаки на энергетику

"Они называют цифру 50% разрушения в результате атак, возможно это так и есть. Я убежден, что в любом случае государственные органы должны это проверить", — сказал он.

По мнению Кучеренко, нужно проанализировать ущерб от российских атак, чтобы понимать, сколько генерации осталось в системе.

"Но я не думаю, что ДТЭК обманывает. Действительно есть разрушения на станциях, в которые в очередной раз попадают ракеты. Это речь идет и о Ладыжине, и о Бурштыне и другие", — отметил депутат.

Он считает, что какую-то часть можно будет отремонтировать, а какую-то — так быстро не починишь.

Кучеренко привел в пример ДнепроГЭС в Запорожье, которую россияне обстреляли ракетами 22 марта во время массированной атаки. По его словам, там речь идет о годах.

Также это касается и Харьковской ТЭЦ №5 — там вообще стоит вопрос, можно ли ее восстановить.

Напомним, 29 марта российские войска еще раз ударили по энергетическим объектам Украины. В результате в областях действовали аварийные отключения электроснабжения.

Также мы писали, что в шести областях отменили графики аварийных отключений электроэнергии. В настоящее время ограничения действуют только в Харьковской области.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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