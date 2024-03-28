Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

Новий гість вечірньої студії Новини.LIVE — генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ у 2014-2015 рр. Віктор Ягун. Тема ефіру — коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову.
Переглянути ефір можна за посиланням.
Ефір Новини.LIVE з Віктором Ягуном
Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:
- теракт в Crocus City Hall;
- російська та польська контррозвідка;
- сценарії закінчення війни;
- (не)можливість її заморожування.
Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов прокоментував чергові наміри Росії захопити Харків.
До цього у Кремлі припустили, що російська армія спробує знову піти на прорив у місто, а потім "поступово згортати" бойові дії.