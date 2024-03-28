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Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

28 березня 2024 р. 18:44

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18:44Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

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13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

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11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

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11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

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10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

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09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

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08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

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08:00Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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18:44 Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

Text

13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

Text

13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Text

11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

Text

11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

Text

09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

Text

08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

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08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

Новий гість вечірньої студії Новини.LIVE — генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ у 2014-2015 рр. Віктор Ягун. Тема ефіру — коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову.

Переглянути ефір можна за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Віктором Ягуном

Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • теракт в Crocus City Hall;
  • російська та польська контррозвідка;
  • сценарії закінчення війни;
  • (не)можливість її заморожування. 

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов прокоментував чергові наміри Росії захопити Харків.

До цього у Кремлі припустили, що російська армія спробує знову піти на прорив у місто, а потім "поступово згортати" бойові дії. 

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19:40 Бійці протитанкової бригади миколаївських морпіхів показали, як знищили ворожий вертоліт

19:30 Якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому — Зеленський

19:27 Українських чоловіків можуть примусово доставляти до ТЦК — кого це стосується

19:23 Росія намагалася вбити вдруге — луганчанин поділився моторошними подробицями атаки на Київ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:19 Верховна Рада в березні не ухвалила жодного законопроєкту — нардеп розповів деталі

19:10 В Одесі з'явиться більше платних парковок — де саме

19:06 Зеленський розповів спікеру Палати представників Джонсону про посилення терору РФ

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