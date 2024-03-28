Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

Новий гість вечірньої студії Новини.LIVE — генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ у 2014-2015 рр. Віктор Ягун. Тема ефіру — коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову.

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Ефір Новини.LIVE з Віктором Ягуном

Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

теракт в Crocus City Hall;

російська та польська контррозвідка;

сценарії закінчення війни;

(не)можливість її заморожування.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов прокоментував чергові наміри Росії захопити Харків.

До цього у Кремлі припустили, що російська армія спробує знову піти на прорив у місто, а потім "поступово згортати" бойові дії.