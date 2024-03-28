Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

Новый гость вечерней студии Новини.LIVE — генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ в 2014-2015 гг. Виктор Ягун. Тема эфира – когда закончится война и к чему готовиться Харькову.

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Эфир Новини.LIVE с Виктором Ягуном

Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:

теракт в Crocus City Hall;

российская и польская контрразведка;

сценарии окончания войны;

(не)возможность ее замораживания.

Напомним, ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов прокомментировал очередные намерения России захватить Харьков.

До этого в Кремле предположили, что российская армия попытается снова пойти на прорыв в город, а затем "постепенно сворачивать" боевые действия.