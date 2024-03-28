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Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024 г. 18:44

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18:44Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

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13:10 Сколько в Украине арестованных военнослужащих — нардеп назвал количество

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11:50 Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

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11:22 В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

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10:46 Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

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09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

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08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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08:00Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

27 марта 2024
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22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

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18:44 Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

Text

13:10 Сколько в Украине арестованных военнослужащих — нардеп назвал количество

Text

11:50 Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

Text

11:22 В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:46 Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

Text

09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

Text

08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

27 марта 2024
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22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

Новый гость вечерней студии Новини.LIVE — генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ в 2014-2015 гг. Виктор Ягун. Тема эфира – когда закончится война и к чему готовиться Харькову.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Виктором Ягуном

Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • теракт в Crocus City Hall;
  • российская и польская контрразведка;
  • сценарии окончания войны;
  • (не)возможность ее замораживания.

Напомним, ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов прокомментировал очередные намерения России захватить Харьков.

До этого в Кремле предположили, что российская армия попытается снова пойти на прорыв в город, а затем "постепенно сворачивать" боевые действия.

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