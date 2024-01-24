Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

Які цілі переслідує армія ЦАХАЛ під час операції у Секторі Гази, чи можливе військова співпраця України та Ізраїлю, та яким буде світовий устрій в майбутньому? Ці та інші теми обговорює ведуча Юлія Литвиненко разом з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським в інтерв'ю Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Війна на Близькому Сході — які цілі Ізраїлю

В інтерв'ю, зокрема, обговорювалися такі питання:

Як довго ще триватиме операцію Ізраїлю у Секторі Гази та які цілі переслідує ЦАХАЛ?

Як ХАМАС вдалося захопити владу та побудувати терористичний анклав у Секторі Гази?

Що відомо про ядерну програму Ірану?

Україна в майбутньому — новий Ізраїль?

Чи можливе військове співробітництво між Україною та Ізраїлем?

Яким буде світовий порядок в майбутньому та яке місце займатиме в ньому Україна?

Нагадаємо, днями ізраїльські військові показали фото, на яких можна побачити внутрішню частину тунелю в Хан-Юнісі на півдні Гази, де бойовики ХАМАС тримали полонених.

Також стало відомо, чи продовжить Ізраїль допомагати українським біженцям та на яких умовах.