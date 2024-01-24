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Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

24 січня 2024 р. 13:14

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Які цілі переслідує армія ЦАХАЛ під час операції у Секторі Гази, чи можливе військова співпраця України та Ізраїлю, та яким буде світовий устрій в майбутньому? Ці та інші теми обговорює ведуча Юлія Литвиненко разом з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським в інтерв'ю Новини.LIVE. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Війна на Близькому Сході — які цілі Ізраїлю

В інтерв'ю, зокрема, обговорювалися такі питання:

  • Як довго ще триватиме операцію Ізраїлю у Секторі Гази та які цілі переслідує ЦАХАЛ?
  • Як ХАМАС вдалося захопити владу та побудувати терористичний анклав у Секторі Гази?
  • Що відомо про ядерну програму Ірану?
  • Україна в майбутньому — новий Ізраїль?
  • Чи можливе військове співробітництво між Україною та Ізраїлем?
  • Яким буде світовий порядок в майбутньому та яке місце займатиме в ньому Україна?

Нагадаємо, днями ізраїльські військові показали фото, на яких можна побачити внутрішню частину тунелю в Хан-Юнісі на півдні Гази, де бойовики ХАМАС тримали полонених. 

Також стало відомо, чи продовжить Ізраїль допомагати українським біженцям та на яких умовах.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:57 Падіння літака Іл-76 в Росії — у Міноборони України відреагували

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