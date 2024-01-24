Когда закончится операция в Секторе Газа и что ждет Украину — интервью с Бродским

Какие цели преследует армия ЦАХАЛ во время операции в Секторе Газы, возможно ли военное сотрудничество Украины и Израиля и каким будет мировое устройство в будущем? Эти и другие темы обсуждает ведущая Юлия Литвиненко с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским в интервью Новини.LIVE.

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Война на Ближнем Востоке — какие цели Израиля

В интервью, в частности, обсуждались следующие вопросы:

Как долго еще продлится операция Израиля в Секторе Газа и какие цели преследует ЦАХАЛ?

Как ХАМАС удалось захватить власть и построить террористический анклав в секторе Газа?

Что известно о ядерной программе Ирана?

Украина в будущем — новый Израиль?

Возможно ли военное сотрудничество между Украиной и Израилем?

Каким будет мировой порядок в будущем и какое место будет занимать Украина?

Напомним, на днях израильские военные показали фото, где можно увидеть внутреннюю часть тоннеля в Хан-Юнисе на юге Газы, где боевики ХАМАС держали пленных.

Также стало известно, продолжит ли Израиль помогать украинским беженцам и на каких условиях.