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Когда закончится операция в Секторе Газа и что ждет Украину — интервью с Бродским

24 января 2024 г. 13:14

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Какие цели преследует армия ЦАХАЛ во время операции в Секторе Газы, возможно ли военное сотрудничество Украины и Израиля и каким будет мировое устройство в будущем? Эти и другие темы обсуждает ведущая Юлия Литвиненко с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским в интервью Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Война на Ближнем Востоке — какие цели Израиля

В интервью, в частности, обсуждались следующие вопросы:

  • Как долго еще продлится операция Израиля в Секторе Газа и какие цели преследует ЦАХАЛ?
  • Как ХАМАС удалось захватить власть и построить террористический анклав в секторе Газа?
  • Что известно о ядерной программе Ирана?
  • Украина в будущем — новый Израиль?
  • Возможно ли военное сотрудничество между Украиной и Израилем?
  • Каким будет мировой порядок в будущем и какое место будет занимать Украина?

Напомним, на днях израильские военные показали фото, где можно увидеть внутреннюю часть тоннеля в Хан-Юнисе на юге Газы, где боевики ХАМАС держали пленных.

Также стало известно, продолжит ли Израиль помогать украинским беженцам и на каких условиях.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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