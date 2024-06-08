Коли відбудують Каховську ГЕС — Краснолуцький назвав точну дату

Відбудова знищеної Каховської ГЕС досі лишається певною мірою дискусійним питанням. Для остаточного розв'язання питання відновлення електростанції спочатку необхідно деокупувати саму Нову Каховку.

Про це розповів заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький в коментарі Новини.LIVE.

Чи буде відновлена Каховська ГЕС

Урядовець заявив, що з цього приводу досі продовжується робота. Уряд проводить консультації з науковцями: екологами, гідрологами та біологами, а також спеціально створеною науково-технічною радою. На повістку засідань виносять одне твердження — рівень засухи зросте.

"Певні академіки говорять, що якщо не поновити певний обʼєм води, буде більш посушлива територія, буде падати рівень ґрунтових вод і Південь може залишитися без води", — сказав Краснолуцький.

Він додав, що попри єдину мету не допустити засухи Півдня, запропоновані варіанти різняться переважно через відсутність доступу до електростанції для оцінки руйнувань.

"Ситуацію виправить тільки деокупація Нової Каховки, і перші огляди руйнувань. Зрозуміло, що Південь ми не можемо лишити без води, і, найімовірніше, її можна буде відновити, але не в попередніх масштабах", — резюмував чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Каховське водосховище в межах Запорізької області повністю обміліло, і поступово перетворюється на ліс.

Також ми повідомляли про те, що Укргідроенерго підготувало проєкт будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої Каховської ГЕС.