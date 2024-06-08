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Коли відбудують Каховську ГЕС — Краснолуцький назвав точну дату

Коли відбудують Каховську ГЕС — Краснолуцький назвав точну дату

08 червня 2024 р. 14:40

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Відбудова знищеної Каховської ГЕС досі лишається певною мірою дискусійним питанням. Для остаточного розв'язання питання відновлення електростанції спочатку необхідно деокупувати саму Нову Каховку. 

Про це розповів заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький в коментарі Новини.LIVE.

Чи буде відновлена Каховська ГЕС

Урядовець заявив, що з цього приводу досі продовжується робота. Уряд проводить консультації з науковцями: екологами, гідрологами та біологами, а також спеціально створеною науково-технічною радою. На повістку засідань виносять одне твердження — рівень засухи зросте.

"Певні академіки говорять, що якщо не поновити певний обʼєм води, буде більш посушлива територія, буде падати рівень ґрунтових вод і Південь може залишитися без води", — сказав Краснолуцький.

Він додав, що попри єдину мету не допустити засухи Півдня, запропоновані варіанти різняться переважно через відсутність доступу до електростанції для оцінки руйнувань.

"Ситуацію виправить тільки деокупація Нової Каховки, і перші огляди руйнувань. Зрозуміло, що Південь ми не можемо лишити без води, і, найімовірніше, її можна буде відновити, але не в попередніх масштабах", — резюмував чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Каховське водосховище в межах Запорізької області повністю обміліло, і поступово перетворюється на ліс. 

Також ми повідомляли про те, що Укргідроенерго підготувало проєкт будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої Каховської ГЕС.

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15:15 В Одеському зоопарку народилися пташенята хатніх сичів

15:06 Укренерго запустило реактор на одній з українських АЕС — чи покращиться ситуація зі світлом

15:00 На Дніпропетровщині росіяни завдали повторного удару по місцю обстрілу — поранено рятувальника

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:00 У Києві чоловік не з'явився до ТЦК після вручення "бойової" повістки — який вирок виніс суд

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23:59 Військовий розповів, чому українці зараз не хочуть йти служити

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20:40 Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

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19:49 Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

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19:11 Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:07 Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

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