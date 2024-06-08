Когда отстроят Каховскую ГЭС — Краснолуцкий назвал точную дату

Восстановление уничтоженной Каховской ГЭС до сих пор остается в определенной степени дискуссионным вопросом. Для окончательного решения вопроса обновления электростанции сначала необходимо деоккупировать саму Новую Каховку.

Об этом рассказал заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий в комментарии Новини.LIVE.

Будет ли восстановлена Каховская ГЭС

Чиновник заявил, что по этому поводу до сих пор продолжается работа. Правительство проводит консультации с учеными: экологами, гидрологами и биологами, а также специально созданным научно-техническим советом. На повестку заседаний выносят одно утверждение – уровень засухи вырастет.

"Определенные академики говорят, что если не восстановить определенный объем воды, будет более засушливая территория, падать уровень грунтовых вод и юг может остаться без воды", — сказал Красовицкий.

Он добавил, что, несмотря на единственную цель не допустить засухи юга, предложенные варианты различаются преимущественно из-за отсутствия доступа к электростанции для оценки разрушений.

"Ситуацию исправит только деоккупация Новой Каховки, и первые обзоры разрушений. Понятно, что юг мы не можем оставить без воды, и, скорее всего, ее можно будет восстановить, но не в предыдущих масштабах", — резюмировал чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что Каховское водохранилище в пределах Запорожской области полностью обмелело и постепенно превращается в лес.

Также мы сообщали о том, что Укргидроэнерго подготовило проект строительства временного гидросооружения на месте разрушенной Каховской ГЭС.