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Коли відбудеться зустріч Орбана та Зеленського — Гришина розповіла деталі

30 січня 2024 р. 17:23

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Під час візиту міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто на Закарпаття обговорювалося питання майбутньої зустрічі Віктора Орбана та Володимира Зеленського. Про деталі підготовки розповіла народна депутатка Юлія Гришина ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Коли зустрінуться Орбан та Зеленський

За словами народної депутатки, на спільній перс-конференції Петера Сіярто, Дмитра Кулеби та Андрія Єрмака була домовленість про зустріч Віктора Орбана та Володимира Зеленського. 

"На прес-конференції було озвучено, що це питання обговорено у позитивному аспекті. Ніхто не заперечує проти того, щоб ця зустріч відбулася", — сказала Юлія Гришина. 

Що стосується конкретної дати зустрічі, то цього питання сторони не обговорювали. Проте, підготовка відбувається, а візит Петера Сіярто став якимось чином "знаковим". 

"Вона пройшла в дуже теплому та відкритому форматі. Це була зустріч нібито старих друзів, які пройшовши якийсь складний шлях, зустрілися, обнялися, висловили слова підтримки і знову відновили свої гарні відносини", — додала Юлія Гришина. 

Нагадаємо, мністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там у нього була запланована зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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