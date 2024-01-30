Когда состоится встреча Орбана и Зеленского – Гришина рассказала детали

Во время визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто на Закарпатье обсуждался вопрос предстоящей встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского. О деталях подготовки рассказала народный депутат Юлия Гришина ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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Когда встретятся Орбан и Зеленский

По словам народного депутата, на совместной перс-конференции Петера Сиярто, Дмитрия Кулебы и Андрея Ермака была договоренность о встрече Виктора Орбана и Владимира Зеленского.

"На пресс-конференции было озвучено, что этот вопрос обсужден в положительном аспекте. Никто не возражает против того, чтобы эта встреча состоялась", — сказала Юлия Гришина.

Что касается конкретной даты встречи, то этот вопрос стороны не обсуждали. Тем не менее, подготовка проходит, а визит Петера Сиярто стал каким-то образом "знаковым".

"Она прошла в очень теплом и открытом формате. Это была встреча якобы старых друзей, которые пройдя какой-то сложный путь, встретились, обнялись, выразили слова поддержки и вновь восстановили свои хорошие отношения", — добавила Юлия Гришина.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл на Закарпатье днем 29 января. Там у него была запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.