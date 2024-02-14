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Коли Україні очікувати допомоги від США — ефір Новини.LIVE

14 лютого 2024 р. 08:12

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Нещодавно Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 млрд доларів. Він передбачає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. Наразі постає питання — коли Києву очікувати допомоги?

Відповідь на це питання можна дізнатися в ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали: Ігор Левченко — військово-політичний оглядач, Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, Геннадій Рябцев — експерт з енергетичних питань, Данило Коваль — рекрутер 3-ї окремої штурмової бригади, Олег Дунда — народний депутат України, "Слуга народу", Ростислав Балабан — політолог,  Юлія Гришина — народний депутат України, "Слуга народу".

Вони обговорять, можливий початок ще одного наступу окупантів в Україні після так званих президентських "виборів" в РФ. Гості студії також прокоментують заяву очільника правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова про готовність відмовитися від транзиту російського газу вже зараз.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт. Він вважає, що Сенату потрібно було внести поправки до нього, включивши реальні положення щодо безпеки кордонів.

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07:57 У Криму знову пролунав потужний вибух — що відомо

07:54 Оплата газу по-новому — яка сума з квартири у третій платіжці

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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