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Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

14 февраля 2024 г. 8:12

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15:10 Текст песни Teresa & Maria неизменный — Jerry Heil назвала причину

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14:35 Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США

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13:50 Атака на ТЭС в Днепре — когда восстановят станцию и ждать ли отключений света

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08:12 Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

13 февраля 2024
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19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

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18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

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17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

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17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

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15:10 Текст песни Teresa & Maria неизменный — Jerry Heil назвала причину

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14:35 Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США

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Недавно Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект о международной помощи на сумму 95,3 млрд долларов. Он предусматривает финансирование для Украины, Израиля и Тайваня. Сейчас возникает вопрос — когда Киеву ждать помощи?

Ответ на этот вопрос можно узнать в эфире Новини.LIVE.

Прямой эфир Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали: Игорь Левченко — военно-политический обозреватель, Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник, Геннадий Рябцев — эксперт по энергетическим вопросам, Даниил Коваль — рекрутер 3-й отдельной штурмовой бригады, Олег Дунда — народный депутат Украины, "Слуга народа", Ростислав Балабан — политолог, Юлия Гришина — народный депутат Украины, "Слуга народа".

Они обсудят, возможное начало еще одного наступления оккупантов в Украине после так называемых президентских "выборов" в РФ. Гости студии также прокомментируют заявление главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева о готовности отказаться от транзита российского газа уже сейчас.

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60. Законопроект объединяет в себе средства на поддержку Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал законопроект. Он считает, что Сенату нужно было внести поправки в него, включив реальные положения по безопасности границ.

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