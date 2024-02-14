Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

Недавно Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект о международной помощи на сумму 95,3 млрд долларов. Он предусматривает финансирование для Украины, Израиля и Тайваня. Сейчас возникает вопрос — когда Киеву ждать помощи?

Ответ на этот вопрос можно узнать в эфире Новини.LIVE.

Прямой эфир Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали: Игорь Левченко — военно-политический обозреватель, Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник, Геннадий Рябцев — эксперт по энергетическим вопросам, Даниил Коваль — рекрутер 3-й отдельной штурмовой бригады, Олег Дунда — народный депутат Украины, "Слуга народа", Ростислав Балабан — политолог, Юлия Гришина — народный депутат Украины, "Слуга народа".

Они обсудят, возможное начало еще одного наступления оккупантов в Украине после так называемых президентских "выборов" в РФ. Гости студии также прокомментируют заявление главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева о готовности отказаться от транзита российского газа уже сейчас.

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60. Законопроект объединяет в себе средства на поддержку Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал законопроект. Он считает, что Сенату нужно было внести поправки в него, включив реальные положения по безопасности границ.