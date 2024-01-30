Коли та на скільки зросте ціна на світло — останні новини 29 січня

В Україні подорожчає електроенерегія майже удвічі, Володимир Зеленський звернувся до ухилянтів, а Міноборони проводить перевірки ТЦК у регіонах. Останні новини України за 29 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Коли та на скільки подорожчає електроенергія
У випуску новин ви дізнаєтеся:
- Електроенергія подорожчає удвічі вже цього року.
- Зеленський закликав повернутися всіх, хто нелегально покинув Україну.
- Спроможність підготувати мобілізованих новобранців.
- За два роки війни викрили понад 350 злочинних груп, які переправляли ухилянтів за кордон.
- Міноборони та правоохоронці проводять незаплановані перевірки ТЦК.
- В Агенції оборонних закупівель нова директорка.
- На Закарпаття приїжджав прем'єр-міністр Угорщини.
- Коли відбудеться новий обмін полоненими?
- Україна може відкрити небо вже цього року.
Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним не було.
Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію.