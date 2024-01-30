Коли та на скільки зросте ціна на світло — останні новини 29 січня

В Україні подорожчає електроенерегія майже удвічі, Володимир Зеленський звернувся до ухилянтів, а Міноборони проводить перевірки ТЦК у регіонах. Останні новини України за 29 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Коли та на скільки подорожчає електроенергія

У випуску новин ви дізнаєтеся:

Електроенергія подорожчає удвічі вже цього року.

Зеленський закликав повернутися всіх, хто нелегально покинув Україну.

Спроможність підготувати мобілізованих новобранців.

За два роки війни викрили понад 350 злочинних груп, які переправляли ухилянтів за кордон.

Міноборони та правоохоронці проводять незаплановані перевірки ТЦК.

В Агенції оборонних закупівель нова директорка.

На Закарпаття приїжджав прем'єр-міністр Угорщини.

Коли відбудеться новий обмін полоненими?

Україна може відкрити небо вже цього року.

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним не було.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію.