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Коли та на скільки зросте ціна на світло — останні новини 29 січня

30 січня 2024 р. 09:22

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17:12 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

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15:37 Україна вшановує 106-річницю бою під Крутами — що про визначну битву знають кияни

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10:20 Наслідки перемоги Трампа на виборах у США та коли закінчиться операція в Газі — Грищенко в інтерв'ю

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09:56 Що означають перевірки в ТЦК та як зміниться мобілізація — інтерв'ю із Загороднім

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09:22 Коли та на скільки зросте ціна на світло — останні новини 29 січня

Text
Новина з відео

08:27 Чутки про відставку Залужного та що буде з мобілізацією — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2024
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18:50 У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

Text

18:25 Чи арештують Путіна та коли буде нова зброя від США — інтерв'ю з Осипенком

Text

17:50 Територіальні претензії — що означають заяви Угорщини та Румунії про поділ України

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17:12 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

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16:15 Туманна перспектива — Аліна Михайлова пояснила ймовірність для України вийти на кордони 1991 року

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В Україні подорожчає електроенерегія майже удвічі, Володимир Зеленський звернувся до ухилянтів, а Міноборони проводить перевірки ТЦК у регіонах. Останні новини України за 29 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Коли та на скільки подорожчає електроенергія

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • Електроенергія подорожчає удвічі вже цього року. 
  • Зеленський закликав повернутися всіх, хто нелегально покинув Україну.
  • Спроможність підготувати мобілізованих новобранців. 
  • За два роки війни викрили понад 350 злочинних груп, які переправляли ухилянтів за кордон.
  • Міноборони та правоохоронці проводять незаплановані перевірки ТЦК. 
  • В Агенції оборонних закупівель нова директорка. 
  • На Закарпаття приїжджав прем'єр-міністр Угорщини. 
  • Коли відбудеться новий обмін полоненими?
  • Україна може відкрити небо вже цього року. 

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним не було.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію. 

 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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