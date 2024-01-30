Когда и на сколько вырастет цена на свет — последние новости 29 января

В Украине подорожает электроэнергия почти вдвое, Владимир Зеленский обратился к уклонистам, а Минобороны проводит проверки ТЦК в регионах. Последние новости Украины за 29 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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Когда и на сколько подорожает электроэнергия
В выпуске новостей вы узнаете:
- Электроэнергия подорожает вдвое уже в текущем году.
- Зеленский призвал вернуться всех, кто нелегально покинул Украину.
- Возможность подготовить мобилизованных новобранцев.
- За два года войны разоблачили более 350 преступных групп, которые переправляли уклонистов за границу.
- Минобороны и правоохранители проводят незапланированные проверки ТЦК.
- В Агентстве оборонных закупок новый директор.
- На Закарпатье приезжал премьер-министр Венгрии.
- Когда произойдет новый обмен пленными?
- Украина может открыть небо уже в этом году.
Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время официального подтверждения этим данным не было.
Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.