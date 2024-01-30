Когда и на сколько вырастет цена на свет — последние новости 29 января

В Украине подорожает электроэнергия почти вдвое, Владимир Зеленский обратился к уклонистам, а Минобороны проводит проверки ТЦК в регионах. Последние новости Украины за 29 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Когда и на сколько подорожает электроэнергия

В выпуске новостей вы узнаете:

Электроэнергия подорожает вдвое уже в текущем году.

Зеленский призвал вернуться всех, кто нелегально покинул Украину.

Возможность подготовить мобилизованных новобранцев.

За два года войны разоблачили более 350 преступных групп, которые переправляли уклонистов за границу.

Минобороны и правоохранители проводят незапланированные проверки ТЦК.

В Агентстве оборонных закупок новый директор.

На Закарпатье приезжал премьер-министр Венгрии.

Когда произойдет новый обмен пленными?

Украина может открыть небо уже в этом году.

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время официального подтверждения этим данным не было.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.