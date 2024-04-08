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Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

08 квітня 2024 р. 18:31

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19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

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18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Text

15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

Text

14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

Text

13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

Text

12:13 Удари по ЗАЕС — експерт розповів, чи становлять обстріли реальну небезпеку

Text

11:07 Нардеп розповів про ймовірність введення західних військ в Україну

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09:51 Допомога від США у борг — експерт розповів, чи варто погоджуватись на таку пропозицію

Черговий гість студії Вечір.LIVE — військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Тема ефіру — коли чекати наступного масового обстрілу України, та чим атакуватимуть російські війська?

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Олександром Коваленком

Дискусійні питання з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • коли очікувати наступного масованого обстрілу;
  • до чого готується Росія;
  • постійні удари КАБами по Харківській області;
  • вибухи складів у Сватовому Луганської області у 2015 році.

Нагадаємо, раніше в Оренбурзькій області Росії посилилася повінь через підтоплення двох дамб та підняття рівня води у річці Урал. 

Водночас стало відомо, що у зруйновану Каховську ГЕС почала повертатися вода

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18:49 Комітет Ради ухвалив рішення по мобілізації засуджених, але назвав умови

18:45 Генпрокуратура відкрила кримінальну справу щодо вручення повістки журналісту "Слідство. Інфо"

18:40 Україна готується до смартмобілізації — що це змінює для військовозобов'язаних

18:40 Сонячна корона — як на одеситів впливає повне затемнення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:12 Шовковський назвав винних у тому, що Динамо не змогло обіграти ЛНЗ

18:10 Кількість загиблих дельфінів у Чорному морі зростає — причини

18:10 В Росії згорів ракетний корабель "Серпухов" ― деталі від ГУР

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18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Text

15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

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14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

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