Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Тема ефіру — коли чекати наступного масового обстрілу України, та чим атакуватимуть російські війська?
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Ефір Вечір.LIVE з Олександром Коваленком
Дискусійні питання з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- коли очікувати наступного масованого обстрілу;
- до чого готується Росія;
- постійні удари КАБами по Харківській області;
- вибухи складів у Сватовому Луганської області у 2015 році.
Нагадаємо, раніше в Оренбурзькій області Росії посилилася повінь через підтоплення двох дамб та підняття рівня води у річці Урал.
Водночас стало відомо, що у зруйновану Каховську ГЕС почала повертатися вода.