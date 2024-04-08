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Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

8 апреля 2024 г. 18:31

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19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

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18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

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15:22 В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

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14:16 Военный рассказал, какие проблемы создает отсутствие мобилизационного ресурса в Украине

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13:58 Эксперты рассказали, как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:46 Нардеп рассказал, когда Парламент проголосует за законопроект о мобилизации

Text

12:13 Удары по ЗАЭС — эксперт рассказал, составляют ли обстрелы реальную опасность

Text

11:07 Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину

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10:20 Помощь от США в кредит — эксперт назвал преимущества

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09:51 Помощь от США в долг — эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на такое предложение

Очередной гость студии Вечір.LIVE — военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Тема эфира — когда ждать следующего массового обстрела Украины и чем будут атаковать российские войска?

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Александром Коваленко

Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:

  • когда ожидать следующего массированного обстрела;
  • к чему готовится Россия;
  • постоянные удары КАБ по Харьковской области;
  • взрывы складов в Сватовом Луганской области в 2015 году.

Напомним, ранее в Оренбургской области России усилилось наводнение из-за подтопления двух дамб и повышения уровня воды в реке Урал.

В то же время стало известно, что в разрушенную Каховскую ГЭС начала возвращаться вода.

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18:45 Генпрокуратура возбудила уголовное дело относительно вручения повестки журналисту "Слідство. Інфо"

18:40 Украина готовится к смарт-мобилизации — что это меняет для военнообязанных

18:40 Солнечная корона — как на одесситов влияет полное затмение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:12 Шовковский назвал виновных в том, что Динамо не смогло обыграть ЛНЗ

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