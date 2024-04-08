Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Тема эфира — когда ждать следующего массового обстрела Украины и чем будут атаковать российские войска?
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Эфир Вечір.LIVE с Александром Коваленко
Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:
- когда ожидать следующего массированного обстрела;
- к чему готовится Россия;
- постоянные удары КАБ по Харьковской области;
- взрывы складов в Сватовом Луганской области в 2015 году.
Напомним, ранее в Оренбургской области России усилилось наводнение из-за подтопления двух дамб и повышения уровня воды в реке Урал.
В то же время стало известно, что в разрушенную Каховскую ГЭС начала возвращаться вода.