Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Тема эфира — когда ждать следующего массового обстрела Украины и чем будут атаковать российские войска?

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Эфир Вечір.LIVE с Александром Коваленко

Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Дине Бернацкой:

когда ожидать следующего массированного обстрела;

к чему готовится Россия;

постоянные удары КАБ по Харьковской области;

взрывы складов в Сватовом Луганской области в 2015 году.

Напомним, ранее в Оренбургской области России усилилось наводнение из-за подтопления двух дамб и повышения уровня воды в реке Урал.

В то же время стало известно, что в разрушенную Каховскую ГЭС начала возвращаться вода.