Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами. Водночас Північної Кореї Кім Чен Ин висловив підтримку РФ у війні проти України.
Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Ефір Вечір.LIVE
Запрошені гості студії:
- Російський опозиціонер, бізнесмен Євгеній Чичваркін;
- Польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
- Заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
- Народний депутат України Олексій Гончаренко;
- Офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Оропай Євгеній, позивний "СКІФ";
- Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
- Голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда.
Нагадаємо, що у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.
Раніше Кабінет міністрів України у вівторок, 18 червня, звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Як відомо, тиждень тому чиновник написав заяву за власним бажанням.