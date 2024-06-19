Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами. Водночас Північної Кореї Кім Чен Ин висловив підтримку РФ у війні проти України.

Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

Російський опозиціонер, бізнесмен Євгеній Чичваркін;

Польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;

Заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;

Народний депутат України Олексій Гончаренко;

Офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Оропай Євгеній, позивний "СКІФ";

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда.

Нагадаємо, що у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.

Раніше Кабінет міністрів України у вівторок, 18 червня, звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Як відомо, тиждень тому чиновник написав заяву за власним бажанням.