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Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

19 червня 2024 р. 18:15

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18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

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12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

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10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

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08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
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23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

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22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

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20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

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20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

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17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Text

12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

Text

10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Text

08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
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23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

Text

22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

Text

20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

Text

20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

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17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами. Водночас Північної Кореї Кім Чен Ин висловив підтримку РФ у війні проти України.

Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • Російський опозиціонер, бізнесмен Євгеній Чичваркін;
  • Польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
  • Заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
  • Народний депутат України Олексій Гончаренко;
  • Офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Оропай Євгеній, позивний "СКІФ";
  • Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
  • Голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда.

Нагадаємо, що у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.  

Раніше Кабінет міністрів України у вівторок, 18 червня, звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Як відомо, тиждень тому чиновник написав заяву за власним бажанням.

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19:13 У Києві стартує грантова програма для молодих митців — хто зможе взяти участь

18:41 Спортсменам загрожує смертельна небезпека на Олімпійських іграх-2024 у Парижі — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 VIN-код у військовому квитку та QR-код у Резерв+ — у чому суттєва відмінність

18:38 В Укргідроенерго планують відновити частину генерації до зими — про яку потужність йдеться

18:30 Електросамокатам не місце на тротуарах Одеси — нові правила парковки

18:28 Костенко заявив, що у Раді працюють над законопроєктом щодо бронювання працівників ОПК

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