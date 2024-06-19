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Когда ждать демобилизацию и перезагрузка БЭБ — эфир Вечір.LIVE

Когда ждать демобилизацию и перезагрузка БЭБ — эфир Вечір.LIVE

19 июня 2024 г. 18:15

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18:15 Когда ждать демобилизацию и перезагрузка БЭБ — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Кудряшов назвал самые тяжелые месяцы для Украины и войска

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12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

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10:52 Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

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08:03 Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2024
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23:19 Спецоперация СБУ в Ростовской области и ситуация на Луганщине — Просто.Новини

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22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

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20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

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20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

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17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:15 Когда ждать демобилизацию и перезагрузка БЭБ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Кудряшов назвал самые тяжелые месяцы для Украины и войска

Text

12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

Text

10:52 Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

Text

08:03 Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2024
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23:19 Спецоперация СБУ в Ростовской области и ситуация на Луганщине — Просто.Новини

Text

22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

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17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами. В то же время Северная Корея Ким Чен Ын выразил поддержку РФ в войне против Украины.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • Российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин;
  • Польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
  • Заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Алексей Мовчан;
  • народный депутат Украины Алексей Гончаренко;
  • Офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Оропай Евгений, позывной "СКИФ";
  • Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
  • Председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда.

Напомним, что в Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Ранее Кабинет министров Украины во вторник, 18 июня, уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Как известно, неделю назад чиновник написал заявление по собственному желанию.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:40 VIN-код в военном билете и QR-код в Резерв+ — в чем существенное отличие

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