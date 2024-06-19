Когда ждать демобилизацию и перезагрузка БЭБ — эфир Вечір.LIVE

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами. В то же время Северная Корея Ким Чен Ын выразил поддержку РФ в войне против Украины.
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
Эфир Вечір.LIVE
Приглашенные гости студии:
- Российский оппозиционер, бизнесмен Евгений Чичваркин;
- Польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
- Заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Алексей Мовчан;
- народный депутат Украины Алексей Гончаренко;
- Офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Оропай Евгений, позывной "СКИФ";
- Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
- Председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда.
Напомним, что в Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
Ранее Кабинет министров Украины во вторник, 18 июня, уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Как известно, неделю назад чиновник написал заявление по собственному желанию.