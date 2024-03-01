Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

Гостя чергового ефіру Новини.LIVE — голова підкомітету з питань видатків держбюджету Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна. Тема ефіру — кого порадує держава збільшенням пенсій, та що з соціальною допомогою українцям.

Подивитися ефір можна на каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE з Лесею Забуранною

Теми дискусій з ведучою Діною Бернацькою:

формування українського бюджету;

зміни у нарахуванні пенсій та соцдопомоги;

виплати внутрішньо переміщеним особам;

та інші важливі теми.

Нагадаємо, раніше ми раніше писали, коли слід очікувати перерахунку пенсій.

Також ми писали, як вийти достроково на пенсію та що для цього потрібно.