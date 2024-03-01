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Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

01 березня 2024 р. 20:16

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20:16Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

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20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

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20:16 Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

Text

18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

Text

18:02 У "Слузі народу" запропонували збільшити зарплатню військовим до 5 тис. доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

Text

17:29 Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

Text

16:39 Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

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Гостя чергового ефіру Новини.LIVE — голова підкомітету з питань видатків держбюджету Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна. Тема ефіру — кого порадує держава збільшенням пенсій, та що з соціальною допомогою  українцям.

Подивитися ефір можна на каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE з Лесею Забуранною

Теми дискусій з ведучою Діною Бернацькою:

  • формування українського бюджету;
  • зміни у нарахуванні пенсій та соцдопомоги;
  • виплати внутрішньо переміщеним особам;

та інші важливі теми.

Нагадаємо, раніше ми раніше писали, коли слід очікувати перерахунку пенсій.

Також ми писали, як вийти достроково на пенсію та що для цього потрібно.

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20:05 Нідерланди підтримають Чехію у закупівлі 800 тис. снарядів для України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:16 Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

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18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

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