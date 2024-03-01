Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

Гостя чергового ефіру Новини.LIVE — голова підкомітету з питань видатків держбюджету Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна. Тема ефіру — кого порадує держава збільшенням пенсій, та що з соціальною допомогою українцям.
Подивитися ефір можна на каналі Новини.LIVE.
Ефір Новини.LIVE з Лесею Забуранною
Теми дискусій з ведучою Діною Бернацькою:
- формування українського бюджету;
- зміни у нарахуванні пенсій та соцдопомоги;
- виплати внутрішньо переміщеним особам;
та інші важливі теми.
Нагадаємо, раніше ми раніше писали, коли слід очікувати перерахунку пенсій.
Також ми писали, як вийти достроково на пенсію та що для цього потрібно.