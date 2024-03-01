Кого порадует государство увеличением пенсий и с соцпомощью — эфир Новини.LIVE

Гостья очередного эфира Новини.LIVE — председатель подкомитета по расходам госбюджета Комитета Верховной Рады по бюджету Леся Забуранная. Тема эфира — кого порадует государство увеличением пенсий и с социальной помощью украинцам.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE с Лесей Забуранной

Темы дискуссий с ведущей Диной Бернацкой:

формирование украинского бюджета;

изменения в начислении пенсий и соцпомощи;

выплаты внутриперемещенным лицам;

и другие важные темы.

Напомним, ранее мы раньше писали, когда следует ожидать перерасчета пенсий.

Также мы писали, как выйти досрочно на пенсию, и что для этого нужно.