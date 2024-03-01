Кого порадует государство увеличением пенсий и с соцпомощью — эфир Новини.LIVE

Гостья очередного эфира Новини.LIVE — председатель подкомитета по расходам госбюджета Комитета Верховной Рады по бюджету Леся Забуранная. Тема эфира — кого порадует государство увеличением пенсий и с социальной помощью украинцам.
Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE.
Эфир Новини.LIVE с Лесей Забуранной
Темы дискуссий с ведущей Диной Бернацкой:
- формирование украинского бюджета;
- изменения в начислении пенсий и соцпомощи;
- выплаты внутриперемещенным лицам;
и другие важные темы.
Напомним, ранее мы раньше писали, когда следует ожидать перерасчета пенсий.
Также мы писали, как выйти досрочно на пенсию, и что для этого нужно.