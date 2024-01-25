Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження

Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнилось 46 років. Що кияни хотіли б побажати у цей день президентові — дізнавався ведучий Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Що кияни побажали на День народження президенту Зеленському

У День народження президента України ведучий Новини.LIVE Олександр Саюн поспілкувався з киянами та запитав, що ті хотіли б побажати Володимиру Зеленському на його 46-річчя.

Здебільшого мешканці Києва бажали президентові терпіння та витримки, адже очолювати країну під час війни — робота не з легких. Також бажали успіхів у переговорах з західними партнерами і, звісно ж, перемоги у війні.

"Побажала б, щоб він більше спілкувався з закордонними нашими союзниками, і щоб вони нам більше допомагали."

"Сили, розуму і мудрості. Я думаю, що це найважливіше, що йому зараз потрібно."

"Підтримки від близьких, прислухатися до народу обов'язково і дійсно підтримки від західних партнерів, сподіваюсь вона буде постійною."

Нагадаємо, за цей рік президент Зеленський зробив чимало знакових візитів. Серед них і поїздки для вшанування пам'яті, і відрядження у гарячі точки на Донеччині, нагородження та, звісно ж, закордонні зустрічі.