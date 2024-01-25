Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження arrow

Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження

25 січня 2024 р. 16:35

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:44 Як повернути українських біженців з-за кордону — Маломуж назвав механізми

Text

16:35 Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження

Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Text

14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:39 Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

Text

14:23 Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Text

13:18 РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

Text

12:47 Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

Text

11:22 Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива

Text

16:44 Як повернути українських біженців з-за кордону — Маломуж назвав механізми

Text

16:35 Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження

Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Text

14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:39 Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

Text

14:23 Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Text

13:18 РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

Text

12:47 Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

Text

11:22 Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива

Популярні відео

Text

Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

23 січня 2024 р. 12:30
Text

Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

24 січня 2024 р. 13:14
Text

Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

23 січня 2024 р. 19:30
Text

Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

23 січня 2024 р. 19:00
Text

День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

07 грудня 2023 р. 08:00

Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнилось 46 років. Що кияни хотіли б побажати у цей день президентові — дізнавався ведучий Новини.LIVE Олександр Саюн. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що кияни побажали на День народження президенту Зеленському

У День народження президента України ведучий Новини.LIVE Олександр Саюн поспілкувався з киянами та запитав, що ті хотіли б побажати Володимиру Зеленському на його 46-річчя.

Здебільшого мешканці Києва бажали президентові терпіння та витримки, адже очолювати країну під час війни — робота не з легких. Також бажали успіхів у переговорах з західними партнерами і, звісно ж, перемоги у війні.

"Побажала б, щоб він більше спілкувався з закордонними нашими союзниками, і щоб вони нам більше допомагали."

"Сили, розуму і мудрості. Я думаю, що це найважливіше, що йому зараз потрібно."

"Підтримки від близьких, прислухатися до народу обов'язково і дійсно підтримки від західних партнерів, сподіваюсь вона буде постійною."

Нагадаємо, за цей рік президент Зеленський зробив чимало знакових візитів. Серед них і поїздки для вшанування пам'яті, і відрядження у гарячі точки на Донеччині, нагородження та, звісно ж, закордонні зустрічі.  

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:56 Сталінський термін — у РФ ув'язнили підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського

16:51 У Мінкульті повідомили, хто з діячів культури отримає бронь від мобілізації

16:51 У Харківській ОВА розповіли, скільки територій розмінували за останній тиждень

Новина з відео

16:45 Наслідки нічної атаки на Одесу — мешканці трьох квартир потребують відселення

Text

16:44 Як повернути українських біженців з-за кордону — Маломуж назвав механізми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:39 Допомагають тим, чиє мирне життя зруйнувала війна — історія фонду Future for Ukraine

16:36 Коли українські біженці почнуть повертатися додому — прогноз НБУ

Text

16:35 Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження

16:25 Ford відкликає понад 146 000 автомобілів з EcoBoost — що трапилося

16:23 Баварія звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером

Новина з фото

16:56 Сталінський термін — у РФ ув'язнили підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського

16:51 У Мінкульті повідомили, хто з діячів культури отримає бронь від мобілізації

16:51 У Харківській ОВА розповіли, скільки територій розмінували за останній тиждень

Новина з відео

16:45 Наслідки нічної атаки на Одесу — мешканці трьох квартир потребують відселення

16:39 Допомагають тим, чиє мирне життя зруйнувала війна — історія фонду Future for Ukraine

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:36 Коли українські біженці почнуть повертатися додому — прогноз НБУ

16:25 Ford відкликає понад 146 000 автомобілів з EcoBoost — що трапилося

16:23 Баварія звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером

16:20 НАБУ розшукує трьох учасників схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго"

16:15 В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні. Скільки коштує здати 1 кг міді у кінці січня

24 січня 2024

18:41 Розвінчаний міф: російська армія протягом 700 днів великої війни

16:03 Падіння Іл-76 — що приховує Росія

Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя наприкінці січня

06:40 Ціни на брухт в Україні. Скільки коштує 1 кг чермету наприкінці січня

06:30 Американська блискавка: що відомо про унікальні літаки США, які хоче Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:00 Розкрадання гуманітарки в Чернігові — хто винен у зникненні 16 фур допомоги

00:30 18-й Рамштайн: про що домовилися західні партнери та Україна

23 січня 2024
Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь наприкінці січня

06:40 Ціна на дорогоцінні метали. Скільки коштує 1 г золота наприкінці січня

Text

16:44 Як повернути українських біженців з-за кордону — Маломуж назвав механізми

Text

16:35 Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження

Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Text

14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:39 Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

Text

14:23 Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Text

13:18 РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

Text

12:47 Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

Text

11:22 Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива