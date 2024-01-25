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Киевляне поздравили Президента Зеленского с Днем рождения

25 января 2024 г. 16:35

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15:56 На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

Text

15:43 Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта — о чем это свидетельствует

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14:47 Зеленского массово критикуют западные СМИ. Почему — рассказала Латынина в интервью Новини.LIVE

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Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 46 лет. Что киевляне хотели бы пожелать в этот день президенту — узнавал ведущий Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Что киевляне пожелали на День рождения президенту Зеленскому

В День рождения президента Украины ведущий Новини.LIVE Александр Саюн пообщался с киевлянами и спросил, что те хотели бы пожелать Владимиру Зеленскому на его 46-летие.

В основном жители Киева желали президенту терпения и выдержки, ведь возглавлять страну во время войны — работа не из легких. Также желали успехов в переговорах с западными партнерами и, конечно же, победы в войне.

"Пожелала бы, чтобы он больше общался с нашими зарубежными союзниками, и чтобы они нам больше помогали."

"Силы, ума и мудрости. Я думаю, что это самое важное, что ему сейчас нужно."

"Поддержки от близких, прислушиваться к народу обязательно и действительно поддержки от западных партнеров, надеюсь она будет постоянной."

Напомним, за этот год президент Зеленский совершил немало знаковых визитов. Среди них и поездки для почтения памяти, и командировки в горячие точки Донецкой области, награждения и, конечно же, зарубежные встречи.

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