Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак став гостем ефіру Вечір.LIVE. Він розповість, хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

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Ефір Новини.LIVE

Олексій Їжак разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про пакет допомоги для України та Ізраїлю, перспективи розміщення ядерного озброєння у Польщі та візит Путіна до Китаю.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів. Окрім того, він підписав й надання допомоги іншим союзним країнам.

Також лідер Америки заявив, що перш за все Україні будуть передані боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерії та ракетних систем та бронетехніка.