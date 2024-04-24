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Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

24 квітня 2024 р. 19:01

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19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

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18:34Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

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11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

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10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

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10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

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09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

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19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

Text

18:34 Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

Text

12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

Text

11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

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Text

11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак став гостем ефіру Вечір.LIVE. Він розповість, хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Олексій Їжак разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про пакет допомоги для України та Ізраїлю, перспективи розміщення ядерного озброєння у Польщі та візит Путіна до Китаю. 

Нагадаємо, Президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів. Окрім того, він підписав й надання допомоги іншим союзним країнам.

Також лідер Америки заявив, що перш за все Україні будуть передані боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерії та ракетних систем та бронетехніка.

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19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

19:45 В Україні на повернення Трампа у Білий дім не чекають, — Кулеба

19:43 У Міненерго закликали заощаджувати електроенергію

19:43 До Верховної Ради внесли постанову про звільнення міністра агрополітики — що сталося

19:34 Окупанти проводять зачистки українських книг в бібліотеках Криму, — ЦНС

19:27 Дуров заявив, що Apple вимагає обмежити доступ українців до низки каналів у Telegram

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:27 Зеленський у своєму зверненні відреагував на підписання Байденом закону про допомогу Україні

19:24 Дмитро Кулеба дорікнув західним партнерам за недостатні зусилля по допомозі Україні

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09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE