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Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

24 апреля 2024 г. 19:01

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19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

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18:34Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

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14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

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12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

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11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

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10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

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10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

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09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

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08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

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19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

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18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

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08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак стал гостем эфира Вечір.LIVE. Он расскажет, кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Алексей Ижак вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о пакете помощи для Украины и Израиля, перспективах размещения ядерного вооружения в Польше и визите Путина в Китай.

Напомним, Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов. Кроме того, он подписал и оказание помощи другим союзным странам.

Также лидер Америки заявил, что, прежде всего, Украине будут переданы боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных систем и бронетехника.

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19:51 Умеров заявил, что пакет помощи от США поможет защитить украинцев от российских ударов

19:45 В Украине возвращения Трампа в Белый дом не ждут, — Кулеба

19:43 В Минэнерго призвали экономить электроэнергию

19:43 В Верховную Раду внесли постановление об увольнении министра агрополитики — что произошло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:34 Оккупанты проводят зачистки украинских книг в библиотеках Крыма, — ЦНС

19:27 Дуров заявил, что Apple требует ограничить доступ украинцев к ряду каналов в Telegram

19:27 Зеленский в своем обращении отреагировал на подписание Байденом закона о помощи Украине

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19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

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18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

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11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

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10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

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10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

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09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

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08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE