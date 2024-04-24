Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак стал гостем эфира Вечір.LIVE. Он расскажет, кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки.

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Эфир Новини.LIVE

Алексей Ижак вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о пакете помощи для Украины и Израиля, перспективах размещения ядерного вооружения в Польше и визите Путина в Китай.

Напомним, Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов. Кроме того, он подписал и оказание помощи другим союзным странам.

Также лидер Америки заявил, что, прежде всего, Украине будут переданы боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных систем и бронетехника.