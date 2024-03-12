Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Новий гість вечірньої студії Новини.LIVE — експерт-міжнародник Тарас Семенюк. Тема ефіру — хто з країн-учасниць НАТО готовий ввести війська в Україну.

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Ефір Новини.LIVE з Тарасом Семенюком

Теми дискусій з ведучим каналу, Сергієм Гулюком:

загострення відносин Ватикану та Києва;

вплив Росії на Ватикан;

заяви президента Франції Емануеля Макрона;

виїзд чоловіків за кордон.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не відправить свій контингент для участі у російсько-українському конфлікті.

Водночас президент Чехії Петр Павел заявив, що присутність в Україні миротворців Альянсу не порушуватиме жодних міжнародних норм, бо є різниця між повноцінним розгортанням військ та наданням допомоги.