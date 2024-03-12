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Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024 р. 20:30

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20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

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18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

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16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

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14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

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11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

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20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

Text

16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

Text

14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

Text

13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

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11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

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Новий гість вечірньої студії Новини.LIVE — експерт-міжнародник Тарас Семенюк. Тема ефіру — хто з країн-учасниць НАТО готовий ввести війська в Україну. 

Переглянути ефір можна за посиланням

Ефір Новини.LIVE з Тарасом Семенюком

Теми дискусій з ведучим каналу, Сергієм Гулюком:

  • загострення відносин Ватикану та Києва;
  • вплив Росії на Ватикан; 
  • заяви президента Франції Емануеля Макрона;
  • виїзд чоловіків за кордон.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не відправить свій контингент для участі у російсько-українському конфлікті. 

Водночас президент Чехії Петр Павел заявив, що присутність в Україні миротворців Альянсу не порушуватиме жодних міжнародних норм, бо є різниця між повноцінним розгортанням військ та наданням допомоги. 

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20:00 Підкорювачі вершин — на Закарпатті ухилянти заблукали в горах, намагаючись пробратися до Румунії

20:00 Мобілізація в Україні — які права отримає поліція щодо військовозобов'язаних

19:54 Удар по Кривому Рогу — в ОВА повідомляють про загиблих і поранених

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:54 Зима не відступає — в Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра лютуватиме хуртовина

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14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

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