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Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024 г. 20:30

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21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

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20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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16:31 Разжигали религиозную вражду — в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

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16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3-й ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

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14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

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13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

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21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

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20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

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Text

16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

Text

16:31 Разжигали религиозную вражду — в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

Text

16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3-й ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

Text

14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

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13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

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Новый гость вечерней студии Новини.LIVE — эксперт-международник Тарас Семенюк. Тема эфира — кто из стран-участниц НАТО готов ввести войска в Украину.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Тарасом Семенюком

Темы дискуссий по ведущему каналу, Сергею Гулюку:

  • обострение отношений Ватикана и Киева;
  • влияние России на Ватикан;
  • заявления президента Франции Эмануэля Макрона;
  • выезд мужчин за границу.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не отправит свой контингент для участия в российско-украинском конфликте.

В то же время, президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие в Украине миротворцев Альянса не будет нарушать никаких международных норм, поскольку есть разница между полноценным развертыванием войск и оказанием помощи.

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20:39 Зеленский показал видео спасательной операции после ракетного удара по Кривому Рогу

20:11 В Украине начали продавать "обереги от ТЦК" — подробности

20:00 Покорители вершин — на Закарпатье уклонисты заблудились в горах при попытке пробраться в Румынию

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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16:31 Разжигали религиозную вражду — в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

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13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов