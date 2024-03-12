Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Новый гость вечерней студии Новини.LIVE — эксперт-международник Тарас Семенюк. Тема эфира — кто из стран-участниц НАТО готов ввести войска в Украину.
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Эфир Новини.LIVE с Тарасом Семенюком
Темы дискуссий по ведущему каналу, Сергею Гулюку:
- обострение отношений Ватикана и Киева;
- влияние России на Ватикан;
- заявления президента Франции Эмануэля Макрона;
- выезд мужчин за границу.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не отправит свой контингент для участия в российско-украинском конфликте.
В то же время, президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие в Украине миротворцев Альянса не будет нарушать никаких международных норм, поскольку есть разница между полноценным развертыванием войск и оказанием помощи.